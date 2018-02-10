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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5370537153725373

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:02

  DENVER_S написав:Так а что произошло 254 дня назад?
Решением суда запретили платить фагору? Или Фонд выиграл очередной суд?

Не, уважаемый решил, что пора считать просрочку тем, кто не платит. До этого не выносили на просрочку, но считали %.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:28

  BBC написав:
  DENVER_S написав:Так а что произошло 254 дня назад?
Решением суда запретили платить фагору? Или Фонд выиграл очередной суд?

Не, уважаемый решил, что пора считать просрочку тем, кто не платит. До этого не выносили на просрочку, но считали %.

А мона уважаемого как-нить забанить на УБКИ? Мож щелбанофф ему за самоуправство надовать каких :P :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:59

А те кто пифагору заплатил тоже попали в кляузу михи?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:01

  BBC написав:
  DENVER_S написав:Так а что произошло 254 дня назад?
Решением суда запретили платить фагору? Или Фонд выиграл очередной суд?

Не, уважаемый решил, что пора считать просрочку тем, кто не платит. До этого не выносили на просрочку, но считали %.


А где договора? У пифагора или михи? Вот в чем вопрос.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:23

  Ratatui написав:А те кто пифагору заплатил тоже попали в кляузу михи?

Именно эти и попали. У меня 28к заплачено.
А теперь эти скоты требуют в два раза больше. И пох им те суды. Вертели они на куе этих несчастных людишек.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:33

  DENVER_S написав:
  Ratatui написав:А те кто пифагору заплатил тоже попали в кляузу михи?

Именно эти и попали. У меня 28к заплачено.
А теперь эти скоты требуют в два раза больше. И пох им те суды. Вертели они на куе этих несчастных людишек.

Вы заплатили Фагору? А в банк вы предоставили копию справки?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:37

Ну в мене в УБКІ чисто. Заплатив на котел Михуїлича 30.05.2016 р. Зате кагор періодично наярює :) Нда, цікаві пироги з кошенятами, аднака...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:41

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:УБКИ сегодня прислало сообщение о просроченном кредите Михайловского. Кому-то ещё пришло такое сообщение?


да всем пришло ... при чем просрочку пишут 254 дня ... откуда эта цифра - Михалыч умер намного раньше ...

Не всем. Кто закрыл кредит банку, тем написали, что кредит закрыт. Остальные, кому пришло сообщение, ждут 3 года и прощения долгов?


Кредит погашений до моменту введення ТА.
Є платіжка та скрін ІБ, де заборгованість відсутня.
Що курять ті му_даки - не розумію :evil:
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