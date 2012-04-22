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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:36
Ratatui написав: otg написав: BBC написав:
Злостным неплатильщикам по кредитам на Банк Михайловский УБКИ выставило дефолт. Кред. рейтинг "0".
Мне, злостному, в свете этого, моно поднял кредлимит в 3 раза
Потому как каждый банк должен сам оценивать свои риски, а не только смотреть в бюро с сомнительными пифагорами и мутными михами.
УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ исход спора за кредитный портфель Михи уже понятен .
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ALEX66
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:38
ALEX66 написав:
Моно далеко от Михи не уйдет .
Хождение по граблям продолжается !
Безусловно, ваше мнение очень "правдоподобно":viewtopic.php?p=4317218#p4317218
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Vorlon
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:46
Vorlon написав: ALEX66 написав:
Моно далеко от Михи не уйдет .
Хождение по граблям продолжается !
Безусловно, ваше мнение очень "правдоподобно":viewtopic.php?p=4317218#p4317218
А как Вы думаете , почему такое случилось с Михой ?
Да просто хотели заполучить отличный кредитный портфель за бесценок и замордовали банк всякими проверками и шантажем .
Где гарантия , что такое уже больше не повториться ?
Принцип рейдерства - отжать успешный бизнес !
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ALEX66
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:53
ALEX66
Я бы не сравнивал уровень Михайловского и Универсала (Моно), в том числе идеологов Моно не стоит сбрасывать со счетов.
Возможно абсолютно всё. Но вероятности очень разные. Паранойю не люблю.
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Vorlon
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:08
Vorlon написав:ALEX66
Я бы не сравнивал уровень Михайловского и Универсала (Моно), в том числе идеологов Моно не стоит сбрасывать со счетов.
Возможно абсолютно всё. Но вероятности очень разные. Паранойю не люблю.
У Михи , в свое время , тоже были самые лучшие условия по кредитам и депозитам , а Дорошенко был банкиром года !
Не буду никого переубеждать , у каждого есть своя голова !
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ALEX66
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:14
ALEX66 написав: Ratatui написав: otg написав:
Мне, злостному, в свете этого, моно поднял кредлимит в 3 раза
Потому как каждый банк должен сам оценивать свои риски, а не только смотреть в бюро с сомнительными пифагорами и мутными михами.
УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ ...
просто решило очередной раз оптом побрить клиентов на 50грн за КИ -- бизнессс у них такой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:19
clientage
Ну да , надо же им зарабатывать деньги !
Думаете , что скоро просрочку от кагора будут рассылать ?
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ALEX66
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:25
BBC написав: Stringer написав: BBC написав:
Злостным неплатильщикам по кредитам на Банк Михайловский УБКИ выставило дефолт. Кред. рейтинг "0".
ну что вы так серьезно воспринимаете бред
пособников фонда грабування
Т..е бред?
бредом является утверждение, что убки "выставило дефолт" и "кредитный рейтинг 0", всем тем, на кого ваш фонд грабування отправил лживую информацию как о неплательщиках
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Stringer
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:31
Stringer написав:
бредом является утверждение, что убки "выставило дефолт" и "кредитный рейтинг 0", всем тем, на кого ваш фонд грабування отправил лживую информацию как о неплательщиках
Это факт. И если лично Вам не выставили и при этом вы неплатили банку значит в УБКИ вы уже разбирались с этим кредитом в инд. порядке.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:40
ALEX66
У нас только гидрант может назначать виновных до решения суда. Всякие убки и бубки не наделены такими полномочиями, а тем более руководствоваться собственными ощущениями.
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Ratatui
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