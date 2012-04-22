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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5376537753785379

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:51

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:живую информацию как о неплательщиках
Т.е. лживую?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:14

  BBC написав:
  Stringer написав:живую информацию как о неплательщиках
Т.е. лживую?


Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.С учетом того, что сотрудники михи(которых теперь и след простыл) сами всех в усопший платинум посылали изначально платить пифагору. Эту очередь идущих на водопой сам лично лицезрел в отделении платинумбанка.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:58

  ALEX66 написав:
  otg написав:
  BBC написав:Злостным неплатильщикам по кредитам на Банк Михайловский УБКИ выставило дефолт. Кред. рейтинг "0".
Мне, злостному, в свете этого, моно поднял кредлимит в 3 раза :)

Я тоже радовался , когда Миха поднимал кредлимит в 3 раза.
Моно далеко от Михи не уйдет .
Хождение по граблям продолжается !
А я не радуюсь. По сути мне и не нужен этот лимит. Важен факт.
  ALEX66 написав:УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ исход спора за кредитный портфель Михи уже понятен .
Чушь :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:13

  BBC написав:
  Ratatui написав:Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?


А я пока никому и не платил. Я пока попкорн жую и жду кто будет сильнейшим в битве титанов.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 00:34

  BBC написав:
  Ratatui написав:Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?

В банке Михайловский такие платежи не признают за погашение задолженности по кредиту .
Там признают только платежи на котловой счет 2920 в Михе и НБУ .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 00:40

  otg написав:
  ALEX66 написав:УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ исход спора за кредитный портфель Михи уже понятен .
Чушь :)

Чушь будет тогда , когда УБКИ будет рассылать просрочку по "кредиту кагора" , а пока всё правильно !
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 01:38

  ALEX66 написав:
  otg написав:
  ALEX66 написав:УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ исход спора за кредитный портфель Михи уже понятен .
Чушь :)

Чушь будет тогда , когда УБКИ будет рассылать просрочку по "кредиту кагора" , а пока всё правильно !

Так что делать?
Ждать 21е мая 2019го?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:39

  ALEX66 написав:
  BBC написав:
  Ratatui написав:Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?

В банке Михайловский такие платежи не признают за погашение задолженности по кредиту .
Там признают только платежи на котловой счет 2920 в Михе и НБУ .

У Вас есть письменній отказ? Суд признает такие платежи ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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