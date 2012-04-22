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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:51
Stringer написав:
живую информацию как о неплательщиках
Т.е. лживую?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:14
BBC написав: Stringer написав:
живую информацию как о неплательщиках
Т.е. лживую?
Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.С учетом того, что сотрудники михи(которых теперь и след простыл) сами всех в усопший платинум посылали изначально платить пифагору. Эту очередь идущих на водопой сам лично лицезрел в отделении платинумбанка.
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Ratatui
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:18
Ratatui написав:
Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:58
ALEX66 написав: otg написав: BBC написав:
Злостным неплатильщикам по кредитам на Банк Михайловский УБКИ выставило дефолт. Кред. рейтинг "0".
Мне, злостному, в свете этого, моно поднял кредлимит в 3 раза
Я тоже радовался , когда Миха поднимал кредлимит в 3 раза.
Моно далеко от Михи не уйдет .
Хождение по граблям продолжается !
А я не радуюсь. По сути мне и не нужен этот лимит. Важен факт.
ALEX66 написав:
УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ исход спора за кредитный портфель Михи уже понятен .
Чушь
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otg
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:13
BBC написав: Ratatui написав:
Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?
А я пока никому и не платил. Я пока попкорн жую и жду кто будет сильнейшим в битве титанов.
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Ratatui
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Додано: Суб 10 бер, 2018 00:34
BBC написав: Ratatui написав:
Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?
В банке Михайловский такие платежи не признают за погашение задолженности по кредиту .
Там признают только платежи на котловой счет 2920 в Михе и НБУ .
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ALEX66
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Додано: Суб 10 бер, 2018 00:40
otg написав: ALEX66 написав:
УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ исход спора за кредитный портфель Михи уже понятен .
Чушь
Чушь будет тогда , когда УБКИ будет рассылать просрочку по "кредиту кагора" , а пока всё правильно !
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ALEX66
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Додано: Суб 10 бер, 2018 01:38
ALEX66 написав: otg написав: ALEX66 написав:
УБКИ приняло такое решение наверное не просто так .
Значит для УБКИ исход спора за кредитный портфель Михи уже понятен .
Чушь
Чушь будет тогда , когда УБКИ будет рассылать просрочку по "кредиту кагора" , а пока всё правильно !
Так что делать?
Ждать 21е мая 2019го?
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барабашов
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Додано: Суб 10 бер, 2018 07:39
ALEX66 написав: BBC написав: Ratatui написав:
Ну обзывать неплательщиками тех кто отчехлил пифагору некорректно.
Вы эти доказательства оплат предоставили своему кредитору - банку Михайловский (ликвидация)?
В банке Михайловский такие платежи не признают за погашение задолженности по кредиту .
Там признают только платежи на котловой счет 2920 в Михе и НБУ .
У Вас есть письменній отказ? Суд признает такие платежи
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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