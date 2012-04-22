BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:28
BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:28
А иначе только дурак будет гасить на Фагор.
Видать были люды которые имеют все документы по переуступке с мокрыми печатями.
Щось мені з ТАС "щастить"
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