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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:28
BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .
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ALEX66
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Додано: Суб 10 бер, 2018 16:28
ALEX66 написав:BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .
А иначе только дурак будет гасить на Фагор.
Видать были люды которые имеют все документы по переуступке с мокрыми печатями.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 10 бер, 2018 19:13
BBC написав: ALEX66 написав:BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .
А иначе только дурак будет гасить на Фагор.
Видать были люды которые имеют все документы по переуступке с мокрыми печатями.
Даже если такие люди теоретически и были бы, и в таком случае башлять кагору нельзя. Завтра суд примет окончательное решение в пользу фонда и придётся заплатить второй раз. Так что самое разумное - ждать.
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otg
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Додано: Суб 10 бер, 2018 20:46
А коли вже цей суд закінчится? Платити за кредитку треба ,але не знаю кому. Всіх пока посилав лєсом.
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Ethereum
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Додано: Нед 11 бер, 2018 18:36
Ethereum написав:
А коли вже цей суд закінчится? Платити за кредитку треба ,але не знаю кому. Всіх пока посилав лєсом.
В этой стране никто, никуда не спешит. Суды могут идти по 5-10 лет, а воз и ныне там.
Скоро из-за информации в бубке бегемот начнёт опять штаны коричневым обделывать и резать кредитки.
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Ratatui
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Додано: Нед 11 бер, 2018 18:54
Ratatui написав:
Скоро из-за информации в бубке бегемот начнёт опять штаны коричневым обделывать и резать кредитки.
Как будто вам не всё равно...
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Vorlon
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Додано: Нед 11 бер, 2018 20:02
Ratatui написав:
Скоро из-за информации в бубке бегемот начнёт опять штаны коричневым обделывать и резать кредитки.
Но нынче это госпримат.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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