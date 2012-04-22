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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5377537853795380

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:28

BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:28

  ALEX66 написав:BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .

А иначе только дурак будет гасить на Фагор.
Видать были люды которые имеют все документы по переуступке с мокрыми печатями.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 19:13

  BBC написав:
  ALEX66 написав:BBC
Да , действительно , был такой случай , когда Верховный суд признал , что кредит погашен . Только в том случае заёмщик сам признался что был должным образом и в срок проинформирован о переуступке кредитного договора .

А иначе только дурак будет гасить на Фагор.
Видать были люды которые имеют все документы по переуступке с мокрыми печатями.
Даже если такие люди теоретически и были бы, и в таком случае башлять кагору нельзя. Завтра суд примет окончательное решение в пользу фонда и придётся заплатить второй раз. Так что самое разумное - ждать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:46

А коли вже цей суд закінчится? Платити за кредитку треба ,але не знаю кому. Всіх пока посилав лєсом.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:36

  Ethereum написав:А коли вже цей суд закінчится? Платити за кредитку треба ,але не знаю кому. Всіх пока посилав лєсом.


В этой стране никто, никуда не спешит. Суды могут идти по 5-10 лет, а воз и ныне там.

Скоро из-за информации в бубке бегемот начнёт опять штаны коричневым обделывать и резать кредитки.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:54

  Ratatui написав:Скоро из-за информации в бубке бегемот начнёт опять штаны коричневым обделывать и резать кредитки.

Как будто вам не всё равно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:02

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:Скоро из-за информации в бубке бегемот начнёт опять штаны коричневым обделывать и резать кредитки.
Но нынче это госпримат.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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