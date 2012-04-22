RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5378537953805381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:52

  Ethereum написав:Ну як можна платити коли нічого не ясно- куди,кому і скільки.

Вам не понятно, а я давно заплатил и вопросов не возникло вообще. Вопрос чистой логики - у каждого она разная.
Vorlon
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:24

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти ;)
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12939
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:30

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти ;)
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?


Документ на выдачу карты наверное там же где и договор, у одного хранителя. А вот фонд это, пифагор или какая то третья структура типа генпрокуратуры после выемки документов вот в чём вопрос.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5219
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:43

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти ;)
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?
Не тягне. Но только и взыскать по суду проблематично. Чем докажете что был кредитный договор? Может вы мне эти деньги подарили. :)
  Ratatui написав:Документ на выдачу карты наверное там же где и договор, у одного хранителя. А вот фонд это, пифагор или какая то третья структура типа генпрокуратуры после выемки документов вот в чём вопрос.
Скорее всего у пифагора. Ни какой выемки договоров не могло случиться априори. Они где то хранятся в очень надежном месте. Вы ж не думаете что в пифагоре сидят идиоты? Мое мнение что самое интересное начнется в аккурат перед истечением искового срока давности. Боюсь что б одни не договорились с другими. Хотя все может быть. Может и до этого срока попытаются поставить точку.
otg
 
Повідомлень: 1767
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:04

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
ALEX66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4743
З нами з: 04.12.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5378537953805381
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4823, 4824, 4825
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48246 24437300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 10:06
lwa
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1107, 1108, 1109
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11085 1233466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 09:42
omni
Богуслав БАНКРОТ 1 ... 83, 84, 85
Модератор » Сер 21 гру, 2011 12:42
847 131973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 17:21
Marica
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5159)
12.03.2018 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.