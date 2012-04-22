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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:52
Ethereum написав:
Ну як можна платити коли нічого не ясно- куди,кому і скільки.
Вам не понятно, а я давно заплатил и вопросов не возникло вообще. Вопрос чистой логики - у каждого она разная.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:24
IMPRINTER написав:
а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:30
BBC написав: IMPRINTER написав:
а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?
Документ на выдачу карты наверное там же где и договор, у одного хранителя. А вот фонд это, пифагор или какая то третья структура типа генпрокуратуры после выемки документов вот в чём вопрос.
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Ratatui
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:43
BBC написав: IMPRINTER написав:
а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?
Не тягне. Но только и взыскать по суду проблематично. Чем докажете что был кредитный договор? Может вы мне эти деньги подарили.
Ratatui написав:
Документ на выдачу карты наверное там же где и договор, у одного хранителя. А вот фонд это, пифагор или какая то третья структура типа генпрокуратуры после выемки документов вот в чём вопрос.
Скорее всего у пифагора. Ни какой выемки договоров не могло случиться априори. Они где то хранятся в очень надежном месте. Вы ж не думаете что в пифагоре сидят идиоты? Мое мнение что самое интересное начнется в аккурат перед истечением искового срока давности. Боюсь что б одни не договорились с другими. Хотя все может быть. Может и до этого срока попытаются поставить точку.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:04
Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
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ALEX66
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:36
Не наводіть тєнь на плєтєнь! Скільки платити і кому можна буде дізнатися лише за рішенням суду.
Хто вважає, що йому щось винні, той туди звертається. Якщо не звертаються, то й претензіянтів немає. Є лише шахраї, що вимагають гроші в протизаконний спосіб.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:55
ALEX66 написав:
Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
Всі 100000? Звідки інфо?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:46
Квесторе_поверніться написав: ALEX66 написав:
Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
Всі 100000? Звідки інфо?
Слежу за этим судебным процессом в Апелляционном хозяйственном суде .
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ALEX66
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Додано: Пон 12 бер, 2018 18:18
ALEX66 написав:
Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
Они, извиняюсь совсем того? Считать по бумажкам будут несколько лет, а в электронном виде за пару минут можно всё посчитать. А самое интересное НБУ, что занимается экспертизами?
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Ratatui
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