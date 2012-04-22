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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:44
Ratatui написав: ALEX66 написав:
Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
Они, извиняюсь совсем того? Считать по бумажкам будут несколько лет, а в электронном виде за пару минут можно всё посчитать. А самое интересное НБУ, что занимается экспертизами?
Ну суд должен принять решение на основании экспертного заключения , которое поручили провести НБУ . А сколько они будут готовить эту экспертизу не ясно .
Может быть без оригиналов экспертизу проводить нельзя ?
Следующее заседание суда назначено на 21.03.18.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:32
ALEX66 написав:
Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
От куда такая инфа?
ALEX66 написав:
Слежу за этим судебным процессом в Апелляционном хозяйственном суде .
Пруф в студию.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:43
BBC написав: IMPRINTER написав:
а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?
нет не давал. какое отношение сейчас Банк (Фонд) имеет к переуступленному им же договору, чтоб ему показывать справку? Это бывший кредитор, продавший свой портфель.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:46
IMPRINTER написав:
Я платил тому кому я был обязан платить на основании решения суда Именем Украины.
Какое отношение вы имеете к суду? Номер дела?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:52
IMPRINTER написав: BBC написав: IMPRINTER написав:
а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?
нет не давал. какое отношение сейчас Банк (Фонд) имеет к переуступленному им же договору, чтоб ему показывать справку? Это бывший кредитор, продавший свой портфель.
Значит бегемот скоро универсалку (кредит по ней) скоро замочит.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:53
BBC написав: IMPRINTER написав:
Я платил тому кому я был обязан платить на основании решения суда Именем Украины.
Какое отношение вы имеете к суду? Номер дела?
Да , а судов там много было. Да ещё и есть.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 01:11
IMPRINTER написав:
какое отношение сейчас Банк (Фонд) имеет к переуступленному им же договору, чтоб ему показывать справку? Это бывший кредитор, продавший свой портфель.
Те кто продавал этот кредитный портфель , сейчас в розыске или СИЗО . Ликвидатор банка Михайловский считает , что кредитный портфель розничных кредитов принадлежит банку , а факторинговая сделка никчемна.
Ждём решения судов !
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Додано: Вів 13 бер, 2018 01:24
ALEX66 написав:
Ждём решения судов !
По кожному конкретному договору.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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