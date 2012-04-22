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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5380538153825383>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:44

  Ratatui написав:
  ALEX66 написав:Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .


Они, извиняюсь совсем того? Считать по бумажкам будут несколько лет, а в электронном виде за пару минут можно всё посчитать. А самое интересное НБУ, что занимается экспертизами?

Ну суд должен принять решение на основании экспертного заключения , которое поручили провести НБУ . А сколько они будут готовить эту экспертизу не ясно .
Может быть без оригиналов экспертизу проводить нельзя ?
Следующее заседание суда назначено на 21.03.18.
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:36

ALEX66

Держите в курсе. Кто там кого... :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:32

  ALEX66 написав:Оригиналы договоров находятся в Апелляционном хозяйственном суде Киева , который передал их на экспертизу в НБУ , для оценки стоимости кредитного портфеля .
От куда такая инфа?
  ALEX66 написав:Слежу за этим судебным процессом в Апелляционном хозяйственном суде .
Пруф в студию.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:43

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти ;)
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?


нет не давал. какое отношение сейчас Банк (Фонд) имеет к переуступленному им же договору, чтоб ему показывать справку? Это бывший кредитор, продавший свой портфель.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:46

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:Я платил тому кому я был обязан платить на основании решения суда Именем Украины.
Какое отношение вы имеете к суду? Номер дела?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:52

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  IMPRINTER написав:а где кредитный договор с моей мокрой подписью? в Фонде его нет.
Викрадення договорів не тягне за собою автоматичне припинення забов'язань. Є операції в овердрафт по карті, що Вам належить й є документи на видачу карти ;)
P.S. Ви надали банку копію Довідки від Фагора?


нет не давал. какое отношение сейчас Банк (Фонд) имеет к переуступленному им же договору, чтоб ему показывать справку? Это бывший кредитор, продавший свой портфель.


Значит бегемот скоро универсалку (кредит по ней) скоро замочит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:53

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:Я платил тому кому я был обязан платить на основании решения суда Именем Украины.
Какое отношение вы имеете к суду? Номер дела?


Да , а судов там много было. Да ещё и есть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 01:11

  IMPRINTER написав: какое отношение сейчас Банк (Фонд) имеет к переуступленному им же договору, чтоб ему показывать справку? Это бывший кредитор, продавший свой портфель.

Те кто продавал этот кредитный портфель , сейчас в розыске или СИЗО . Ликвидатор банка Михайловский считает , что кредитный портфель розничных кредитов принадлежит банку , а факторинговая сделка никчемна.
Ждём решения судов !
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 01:24

  ALEX66 написав:Ждём решения судов !

По кожному конкретному договору. 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:29

  ALEX66 написав:
  IMPRINTER написав: какое отношение сейчас Банк (Фонд) имеет к переуступленному им же договору, чтоб ему показывать справку? Это бывший кредитор, продавший свой портфель.

Те кто продавал этот кредитный портфель , сейчас в розыске или СИЗО . Ликвидатор банка Михайловский считает , что кредитный портфель розничных кредитов принадлежит банку , а факторинговая сделка никчемна.
Ждём решения судов !


Тогда зная наши суды, эта музыка может быть долгой.
Ratatui
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