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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:34
а где можно почитать реестр этого кредитного портфеля за который судятся?
что бы понять за мой договор судятся или нет.
а то я был уверен что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.
а в январе 2018 от имени михайловского мне выставили в УБКИ долг который на 120% увеличился от первоначального.
как понять мой договор футболят или я лохонулся и он из михайловского никуда не уходил?
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:36
mephala написав:
а то я был уверен
что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.
Ваша уверенность шокирует
Если я вам пришлю домой письмо, что теперь вы мне должны - вы также легко поверите этому?
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Vorlon
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:58
Vorlon написав: mephala написав:
а то я был уверен
что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.
Ваша уверенность шокирует
Если я вам пришлю домой письмо, что теперь вы мне должны - вы также легко поверите этому?
по существу есть что ответить или абы пузыри в воду пустить?
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:23
mephala написав: Vorlon написав: mephala написав:
а то я был уверен
что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.
Ваша уверенность шокирует
Если я вам пришлю домой письмо, что теперь вы мне должны - вы также легко поверите этому?
по существу есть что ответить или абы пузыри в воду пустить?
У кого кредит брали тому и возвращать.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:36
Звертаємо Вашу увагу, що виконані належним чином та в повному обсязі зобов'язання боржника (Клієнта) за Договором, мають наслідок припинення зобов'язань за Договором та погашення прав вимог кредитора, в зв'язку з чим відсутній ризик виконання боржником одного зобов'язання на користь обох кредиторів одночасно.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:11
BBC написав:
У кого кредит брали тому и возвращать.
а если суд признает законной продажу кредитов фагору? потом у первоначального кредитора деньги в зад требовать?
потому хотелось бы сначала выяснить есть ли я в списках того пакета что продали и теперь судятся.
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:12
mephala
Какое отношение суд имеет лично к вам? Потрудитесь объяснить.
mephala написав:
потом у первоначального кредитора деньги в зад требовать?
В Гражданском кодексе всё давно по этому поводу написано.
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Vorlon
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:50
Припиніть переливати з пустого в порожнє. Попереджали раніше, що нікому не можна платити! Лише за рішенням суду по конкретному договору. Лише суд може визначити КОМУ платити і СКІЛЬКИ! Хто схотів грати в рулетку і запсдєл, що йому % і штрафи додадуть до тіла боргу, моліться! Що сплатили кому треба і скільки треба...
Нехай тот, хто вважає, що йому винні, звертається з позовом до суду. Все інше від лукавого. Претензіянтів досі немає, є лише шахраї, що в протизаконний спосіб вимагають гроші.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 13 бер, 2018 15:56, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:54
Козак-характерник написав:
Припиніть переливати з пустого в порожнє.
Предлагаю начать с себя
Козак-характерник написав:
Попереджали раніше, що нікому не можна платити!
Кто? Козак-характерник?
Козак-характерник написав:
Лише за рішенням суду по конкретному договору. Лише суд може визначити КОМУ платити і СКІЛЬКИ!
Да ну? Спасибо, что открыли глаза - не знал, что суд как-то меня касается. И для оплаты мне было нужно его решение.
Козак-характерник написав:
моліться
А то что будет?
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Vorlon
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:00
Vorlon Попереджав здоровий глузд і законодавство України. Суд стосуватиметься Вас, коли з'являться претензіянти. Їх немає досі. А кому Ви платили і на яких підставах, то Ваша хотєлка. Якщо сплатили не туди куди треба і з'явиться претензіянт, що доведе в суді, що Ви йому винні, доведеться сплатити!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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