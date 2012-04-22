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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5380538153825383

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:34

а где можно почитать реестр этого кредитного портфеля за который судятся?
что бы понять за мой договор судятся или нет.
а то я был уверен что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.
а в январе 2018 от имени михайловского мне выставили в УБКИ долг который на 120% увеличился от первоначального.
как понять мой договор футболят или я лохонулся и он из михайловского никуда не уходил?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:36

  mephala написав:а то я был уверен что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.

Ваша уверенность шокирует :o Если я вам пришлю домой письмо, что теперь вы мне должны - вы также легко поверите этому?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:58

  Vorlon написав:
  mephala написав:а то я был уверен что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.

Ваша уверенность шокирует :o Если я вам пришлю домой письмо, что теперь вы мне должны - вы также легко поверите этому?

по существу есть что ответить или абы пузыри в воду пустить?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:23

  mephala написав:
  Vorlon написав:
  mephala написав:а то я был уверен что мой договор были продали пакетом в фагор так как после банкротства банка мне присылали домой письмо что теперь я должен им а не михайловскому.

Ваша уверенность шокирует :o Если я вам пришлю домой письмо, что теперь вы мне должны - вы также легко поверите этому?

по существу есть что ответить или абы пузыри в воду пустить?

У кого кредит брали тому и возвращать.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:36

Коллектора Фагора

Звертаємо Вашу увагу, що виконані належним чином та в повному обсязі зобов'язання боржника (Клієнта) за Договором, мають наслідок припинення зобов'язань за Договором та погашення прав вимог кредитора, в зв'язку з чим відсутній ризик виконання боржником одного зобов'язання на користь обох кредиторів одночасно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:11

  BBC написав:У кого кредит брали тому и возвращать.

а если суд признает законной продажу кредитов фагору? потом у первоначального кредитора деньги в зад требовать?
потому хотелось бы сначала выяснить есть ли я в списках того пакета что продали и теперь судятся.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:12

mephala
Какое отношение суд имеет лично к вам? Потрудитесь объяснить.

  mephala написав:потом у первоначального кредитора деньги в зад требовать?

В Гражданском кодексе всё давно по этому поводу написано.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:50

Поспішай не поспішаючи!

Припиніть переливати з пустого в порожнє. Попереджали раніше, що нікому не можна платити! Лише за рішенням суду по конкретному договору. Лише суд може визначити КОМУ платити і СКІЛЬКИ! Хто схотів грати в рулетку і запсдєл, що йому % і штрафи додадуть до тіла боргу, моліться! Що сплатили кому треба і скільки треба... :P Нехай тот, хто вважає, що йому винні, звертається з позовом до суду. Все інше від лукавого. Претензіянтів досі немає, є лише шахраї, що в протизаконний спосіб вимагають гроші.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 13 бер, 2018 15:56, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:54

  Козак-характерник написав:Припиніть переливати з пустого в порожнє.

Предлагаю начать с себя ;)

  Козак-характерник написав:Попереджали раніше, що нікому не можна платити!

Кто? Козак-характерник? :lol:

  Козак-характерник написав:Лише за рішенням суду по конкретному договору. Лише суд може визначити КОМУ платити і СКІЛЬКИ!

Да ну? Спасибо, что открыли глаза - не знал, что суд как-то меня касается. И для оплаты мне было нужно его решение.

  Козак-характерник написав:моліться

А то что будет? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:00

Vorlon Попереджав здоровий глузд і законодавство України. Суд стосуватиметься Вас, коли з'являться претензіянти. Їх немає досі. А кому Ви платили і на яких підставах, то Ваша хотєлка. Якщо сплатили не туди куди треба і з'явиться претензіянт, що доведе в суді, що Ви йому винні, доведеться сплатити!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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