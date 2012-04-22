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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5381538253835384

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:44

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

А якщо мій договір не входить до пулу переуступки?
Який сенс сидіти й чекати рішення суду?
Те що мені були прислали листи з повідомленням про переуступку мого кредитного договору ще не значить що це було зроблено. У мене саме в цьому питання й полягає - як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:00

  mephala написав:А якщо мій договір не входить до пулу переуступки?
Який сенс сидіти й чекати рішення суду?
Те що мені були прислали листи з повідомленням про переуступку мого кредитного договору ще не значить що це було зроблено. У мене саме в цьому питання й полягає - як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?


Соревнование идёт за весь мешок счастья. Или вы думаете договора раскладывали на две кучки? Это ваше. а это наше. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:21

  mephala написав:як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?

Вам вже відповіли, а Ви вперто не хочете бачити. В суді. Коли претензіянт позиватиметься до Вас. Наразі йде суперечка між гігантами сексу за кредитний портфель. Як вони перебодаються між собою, тоді до Вас черга дійде. Тоді і дізнаєтеся, входить Ваш договір до пулу чи ні. Якщо переможець позиватиметься до Вас - входить, не позиватиметься - нє входіт. Входіт - виходіт... :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 13 бер, 2018 17:23, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:22

Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:24

  BBC написав:Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.

Все з'ясує суд. Самостійно визначити кому і скільки платити ми не взмозі. Може Акєла промахнутися! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:32

  Козак-характерник написав:
  BBC написав:Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.

Все з'ясує суд.

Суды будут ещё долго разбираться , а УБКИ уже многим испортило кредитную историю . На очереди урезание кредитных лимитов по картам .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:36

  ALEX66 написав:
  Козак-характерник написав:
  BBC написав:Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.

Все з'ясує суд.

Суды будут ещё долго разбираться , а УБКИ уже многим испортило кредитную историю . На очереди урезание кредитных лимитов по картам .

Ваша пропозиція? :) Урєжут, то урєжут, але платити шахраям не комільфо. Поки ніхто нічого не урізав, не бздо! :P Бюро вже колись борг від Піфагора малювало і вижили. Вирішуємо проблеми по черзі, а не жуті наганяймо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:40

Козак-характерник
Есть Гражданский кодекс Украины , по которому нужно действовать в данном случае .
Статья 516 .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:43

ALEX66
ГК КХ не волнует :!:

По итогу есть всего три позиции:
1) вор - Фагор, кредит погашен банку (потому что не увидели причин не платить и кредитная история была важна);
2) вор - банк, кредит погашен Фагору (были надлежащим образом проинформированы о смене кредитора);
3) все воры - никому не платим (потому что не хочется).
Vorlon
 
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