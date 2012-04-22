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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:44
А якщо мій договір не входить до пулу переуступки?
Який сенс сидіти й чекати рішення суду?
Те що мені були прислали листи з повідомленням про переуступку мого кредитного договору ще не значить що це було зроблено. У мене саме в цьому питання й полягає - як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:00
mephala написав:
А якщо мій договір не входить до пулу переуступки?
Який сенс сидіти й чекати рішення суду?
Те що мені були прислали листи з повідомленням про переуступку мого кредитного договору ще не значить що це було зроблено. У мене саме в цьому питання й полягає - як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?
Соревнование идёт за весь мешок счастья. Или вы думаете договора раскладывали на две кучки? Это ваше. а это наше.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:21
mephala написав:
як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?
Вам вже відповіли, а Ви вперто не хочете бачити. В суді. Коли претензіянт позиватиметься до Вас. Наразі йде суперечка між гігантами сексу за кредитний портфель. Як вони перебодаються між собою, тоді до Вас черга дійде. Тоді і дізнаєтеся, входить Ваш договір до пулу чи ні. Якщо переможець позиватиметься до Вас - входить, не позиватиметься - нє входіт. Входіт - виходіт...
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 13 бер, 2018 17:23, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:22
Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:24
BBC написав:
Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.
Все з'ясує суд. Самостійно визначити кому і скільки платити ми не взмозі. Може Акєла промахнутися!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:32
Козак-характерник написав: BBC написав:
Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.
Все з'ясує суд.
Суды будут ещё долго разбираться , а УБКИ уже многим испортило кредитную историю . На очереди урезание кредитных лимитов по картам .
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ALEX66
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:36
ALEX66 написав: Козак-характерник написав: BBC написав:
Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.
Все з'ясує суд.
Суды будут ещё долго разбираться , а УБКИ уже многим испортило кредитную историю . На очереди урезание кредитных лимитов по картам .
Ваша пропозиція?
Урєжут, то урєжут, але платити шахраям не комільфо. Поки ніхто нічого не урізав, не бздо!
Бюро вже колись борг від Піфагора малювало і вижили. Вирішуємо проблеми по черзі, а не жуті наганяймо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:40
Козак-характерник
Есть Гражданский кодекс Украины , по которому нужно действовать в данном случае .
Статья 516 .
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ALEX66
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:43
ALEX66
ГК КХ не волнует
По итогу есть всего три позиции:
1) вор - Фагор, кредит погашен банку (потому что не увидели причин не платить и кредитная история была важна);
2) вор - банк, кредит погашен Фагору (были надлежащим образом проинформированы о смене кредитора);
3) все воры - никому не платим (потому что не хочется).
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