mephala написав:А якщо мій договір не входить до пулу переуступки? Який сенс сидіти й чекати рішення суду? Те що мені були прислали листи з повідомленням про переуступку мого кредитного договору ще не значить що це було зроблено. У мене саме в цьому питання й полягає - як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?
Соревнование идёт за весь мешок счастья. Или вы думаете договора раскладывали на две кучки? Это ваше. а это наше.
сумма на которую претендует фагор известна. 680 млн. думаете что все до единого кредитные договора михайловского вошли в эту сумму? вот меня и заинтересовало можно ли узнать поименно из чего состоят эти 680 млн. типа если меня там нет - то какой смысл ждать окончания тяжбы?
По итогу есть всего три позиции: 1) вор - Фагор, кредит погашен банку (потому что не увидели причин не платить и кредитная история была важна); 2) вор - банк, кредит погашен Фагору (были надлежащим образом проинформированы о смене кредитора); 3) все воры - никому не платим (потому что не хочется).
Є 4 позиція: якщо немає претензіянтів, то й обговорювати нема чого. Претензіянт своє право доводить в суді, а шахрай діє поза судовою системою. Наразі всі "псевдопретензіянти" є шахраї. Це беззаперечний хфакт.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
mephala написав:сумма на которую претендует фагор известна. 680 млн. думаете что все до единого кредитные договора михайловского вошли в эту сумму? вот меня и заинтересовало можно ли узнать поименно из чего состоят эти 680 млн. типа если меня там нет - то какой смысл ждать окончания тяжбы?
Так позвоните в фагор да узнайте если есть сомнения.
mephala написав: Бо якщо не входить то навіщо чекати?
Щоб нарешті дізнатися відповідь на своє питання про пул. Якщо переможець до Вас позиватиметься...далі логічно продовжуйте самі...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
mephala написав:сумма на которую претендует фагор известна. 680 млн. думаете что все до единого кредитные договора михайловского вошли в эту сумму? вот меня и заинтересовало можно ли узнать поименно из чего состоят эти 680 млн. типа если меня там нет - то какой смысл ждать окончания тяжбы?
Так позвоните в фагор да узнайте если есть сомнения.
Запитувати у шахраїв?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
По итогу есть всего три позиции: 1) вор - Фагор, кредит погашен банку (потому что не увидели причин не платить и кредитная история была важна); 2) вор - банк, кредит погашен Фагору (были надлежащим образом проинформированы о смене кредитора); 3) все воры - никому не платим (потому что не хочется).
1) и 2) надлежащие погашение. Кред. история чиста 3) фанаты-спонсоры
BBC Це Ваша приватна думка, лише. Рішення суду все розставить на свої місця. Не вводіть в оману людей!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:BBC Це Ваша приватна думка, лише. Рішення суду все розставить на свої місця. Не вводіть в оману людей!
це думка Верховного суду України. Вас спасе ваша прописка
Думка - не документ. Документ - конкретне рішення суду по конкретній справі. До справ діло ще не дійшло. І претензіянтів немає, лише шахраї. Справи немає, позивачів немає, нічого немає. Переливаємо із пустого в порожнє.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
mephala написав: Бо якщо не входить то навіщо чекати?
Щоб нарешті дізнатися відповідь на своє питання про пул. Якщо переможець до Вас позиватиметься...далі логічно продовжуйте самі...
вы не понимаете до конца что я хочу сказать. смысл сидеть и ждать конца батла есть только в том случае если за мой договор судятся если же мой договор не входит в пул за который судятся фагор с михайловским чего ждать то? проверить бы входит ли в пул за который судятся мой договор вот в чем вопрос.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 13 бер, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.