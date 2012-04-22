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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5383538453855386>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:17

  Ratatui написав:
  mephala написав:А якщо мій договір не входить до пулу переуступки?
Який сенс сидіти й чекати рішення суду?
Те що мені були прислали листи з повідомленням про переуступку мого кредитного договору ще не значить що це було зроблено. У мене саме в цьому питання й полягає - як і де можна довідатись чи входить мій договір до пулу за який змагаються в суді. Бо якщо не входить то навіщо чекати?


Соревнование идёт за весь мешок счастья. Или вы думаете договора раскладывали на две кучки? Это ваше. а это наше. :mrgreen:

сумма на которую претендует фагор известна. 680 млн. думаете что все до единого кредитные договора михайловского вошли в эту сумму?
вот меня и заинтересовало можно ли узнать поименно из чего состоят эти 680 млн.
типа если меня там нет - то какой смысл ждать окончания тяжбы?

  BBC написав:Суммы до 500 грн Фагор не выкрадал.

а это из каких источников?
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:19

  Vorlon написав:ALEX66
ГК КХ не волнует :!:

По итогу есть всего три позиции:
1) вор - Фагор, кредит погашен банку (потому что не увидели причин не платить и кредитная история была важна);
2) вор - банк, кредит погашен Фагору (были надлежащим образом проинформированы о смене кредитора);
3) все воры - никому не платим (потому что не хочется).

Є 4 позиція: якщо немає претензіянтів, то й обговорювати нема чого. Претензіянт своє право доводить в суді, а шахрай діє поза судовою системою. Наразі всі "псевдопретензіянти" є шахраї. Це беззаперечний хфакт.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:23

  mephala написав:сумма на которую претендует фагор известна. 680 млн. думаете что все до единого кредитные договора михайловского вошли в эту сумму?
вот меня и заинтересовало можно ли узнать поименно из чего состоят эти 680 млн.
типа если меня там нет - то какой смысл ждать окончания тяжбы?


Так позвоните в фагор да узнайте если есть сомнения.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:24

  mephala написав: Бо якщо не входить то навіщо чекати?

Щоб нарешті дізнатися відповідь на своє питання про пул. Якщо переможець до Вас позиватиметься...далі логічно продовжуйте самі... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:28

  Aps написав:
  mephala написав:сумма на которую претендует фагор известна. 680 млн. думаете что все до единого кредитные договора михайловского вошли в эту сумму?
вот меня и заинтересовало можно ли узнать поименно из чего состоят эти 680 млн.
типа если меня там нет - то какой смысл ждать окончания тяжбы?


Так позвоните в фагор да узнайте если есть сомнения.

Запитувати у шахраїв? :shock:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:35

  Vorlon написав:ALEX66
ГК КХ не волнует :!:

По итогу есть всего три позиции:
1) вор - Фагор, кредит погашен банку (потому что не увидели причин не платить и кредитная история была важна);
2) вор - банк, кредит погашен Фагору (были надлежащим образом проинформированы о смене кредитора);
3) все воры - никому не платим (потому что не хочется).

1) и 2) надлежащие погашение. Кред. история чиста
3) фанаты-спонсоры
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:39

BBC Це Ваша приватна думка, лише. Рішення суду все розставить на свої місця. Не вводіть в оману людей!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:43

  Козак-характерник написав:BBC Це Ваша приватна думка, лише. Рішення суду все розставить на свої місця. Не вводіть в оману людей!
це думка Верховного суду України. Вас спасе ваша прописка ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:04

  BBC написав:
  Козак-характерник написав:BBC Це Ваша приватна думка, лише. Рішення суду все розставить на свої місця. Не вводіть в оману людей!
це думка Верховного суду України. Вас спасе ваша прописка ;)

Думка - не документ. Документ - конкретне рішення суду по конкретній справі. До справ діло ще не дійшло. І претензіянтів немає, лише шахраї. :P Справи немає, позивачів немає, нічого немає. Переливаємо із пустого в порожнє.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:21

  Козак-характерник написав:
  mephala написав: Бо якщо не входить то навіщо чекати?

Щоб нарешті дізнатися відповідь на своє питання про пул. Якщо переможець до Вас позиватиметься...далі логічно продовжуйте самі... :P

вы не понимаете до конца что я хочу сказать.
смысл сидеть и ждать конца батла есть только в том случае если за мой договор судятся
если же мой договор не входит в пул за который судятся фагор с михайловским чего ждать то?
проверить бы входит ли в пул за который судятся мой договор вот в чем вопрос.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 13 бер, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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