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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5383538453855386

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:31

  mephala написав:
  Козак-характерник написав:
  mephala написав: Бо якщо не входить то навіщо чекати?

Щоб нарешті дізнатися відповідь на своє питання про пул. Якщо переможець до Вас позиватиметься...далі логічно продовжуйте самі... :P

так если мой договор не входит в пул за который судятся фагор с михайловским чего ждать то? проверить бы это вот в чем вопрос.

Так в тому то і річ, що то ніяк не перевірити до тих пір, поки Ви позов отримаєте чи не отримаєте до суду. Листуватися з шахраями немає сенсу. Кожний з них буде стверджувати, що він легітимний.,. :mrgreen: Дєло ясноє, что дєло тьомноє. Онлі суд.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:40

ну так когда сумму 680 млн считали их же считали из частных данных договоров кредитных.
а значит эта инфа есть где то которая позволяет расшифровать 680 млн персонально.
или хотите сказать 680 млн нарисовали с потолка а победитель потом будет их наполнять персоналиями?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:40

А в это время как и следовало ожидать в фейсбуке в группе : Заемщики банка "Михайловский" начался великий срач!
Ratatui
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