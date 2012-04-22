Додано: Вів 13 бер, 2018 20:31
mephala написав: Козак-характерник написав: mephala написав:
Бо якщо не входить то навіщо чекати?
Щоб нарешті дізнатися відповідь на своє питання про пул. Якщо переможець до Вас позиватиметься...далі логічно продовжуйте самі...
так если мой договор не входит в пул за который судятся фагор с михайловским чего ждать то? проверить бы это вот в чем вопрос.
Так в тому то і річ, що то ніяк не перевірити до тих пір, поки Ви позов отримаєте чи не отримаєте до суду. Листуватися з шахраями немає сенсу. Кожний з них буде стверджувати, що він легітимний.,.
Дєло ясноє, что дєло тьомноє. Онлі суд.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!