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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:31
Квесторе_поверніться написав:
Жертви по відмовах в кредитках після закладної в УБКі від покійного Михалича вже є?
Чи може кредліміти вже комусь порізали?
срезали в ноль кредлимит по привату. оттуда и знал что нагадили в УБКИ.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54
Квесторе_поверніться написав: барабашов написав:
в начале 17го
Чи 18го?
Нет, именно более года назад почались косяки и єто после полного погашення задолженности по карте перед НГ 2017
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:42
барабашов написав: Квесторе_поверніться написав: барабашов написав:
в начале 17го
Чи 18го?
Нет, именно более года назад почались косяки и єто после полного погашення задолженности по карте перед НГ 2017
Тогда это не с этим связанно. Летом когда пифагор в бубку закинул всех порубили, потом разморозили. А сейчас такая же свистопляска у бегемота начинается заново. Очередные критические дни. Бегемот и бубка пуповиной связаны и он сразу дрищет.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:09
Понадобилось взять кредит в Правексе. Банк кредит согласовал, но сказал, что надо предоставить справку о закрытии задолженности по Михайловскому. Подскажите, сейчас в принципе такую справку возможно получить? И, второе, у кого-нибудь требовали такую бумажку (возможно в другом банке, не обязательно в Правексе), удавалось обойтись без неё?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:35
А кроме справки, кому то удавалось получить расчёт насчитанной задолженности?
Мне не удалось на запросы присылали стандартную форму вы должны кредит-столькото, проценты-столькото. А откуда взялись такие конские проценты так никто и не ответил.
п.с. уже пострадал от редисок - получил отказ в кредитке . Они в УбКИ подали просроченную задолженность за январь 2018.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:31
priser написав:
Понадобилось взять кредит в Правексе. Банк кредит согласовал, но сказал, что надо предоставить справку о закрытии задолженности по Михайловскому. Подскажите, сейчас в принципе такую справку возможно получить? И, второе, у кого-нибудь требовали такую бумажку (возможно в другом банке, не обязательно в Правексе), удавалось обойтись без неё?
Получить справку 5 мин дела, но если Вы в Киеве. Нужен визит на Прорезную.
Щось мені з ТАС "щастить"
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