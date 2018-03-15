RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5384538553865387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:31

  Квесторе_поверніться написав:Жертви по відмовах в кредитках після закладної в УБКі від покійного Михалича вже є?
Чи може кредліміти вже комусь порізали?


срезали в ноль кредлимит по привату. оттуда и знал что нагадили в УБКИ.
mephala
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

  Квесторе_поверніться написав:
  барабашов написав:в начале 17го

Чи 18го?

Нет, именно более года назад почались косяки и єто после полного погашення задолженности по карте перед НГ 2017
барабашов
 
Повідомлень: 809
З нами з: 16.06.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:42

  барабашов написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  барабашов написав:в начале 17го

Чи 18го?

Нет, именно более года назад почались косяки и єто после полного погашення задолженности по карте перед НГ 2017


Тогда это не с этим связанно. Летом когда пифагор в бубку закинул всех порубили, потом разморозили. А сейчас такая же свистопляска у бегемота начинается заново. Очередные критические дни. Бегемот и бубка пуповиной связаны и он сразу дрищет.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5258
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:09

Понадобилось взять кредит в Правексе. Банк кредит согласовал, но сказал, что надо предоставить справку о закрытии задолженности по Михайловскому. Подскажите, сейчас в принципе такую справку возможно получить? И, второе, у кого-нибудь требовали такую бумажку (возможно в другом банке, не обязательно в Правексе), удавалось обойтись без неё?
priser
 
Повідомлень: 7
З нами з: 31.05.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

А кроме справки, кому то удавалось получить расчёт насчитанной задолженности?
Мне не удалось на запросы присылали стандартную форму вы должны кредит-столькото, проценты-столькото. А откуда взялись такие конские проценты так никто и не ответил.
п.с. уже пострадал от редисок - получил отказ в кредитке . Они в УбКИ подали просроченную задолженность за январь 2018.
vanok
 
Повідомлень: 186
З нами з: 12.02.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:31

  priser написав:Понадобилось взять кредит в Правексе. Банк кредит согласовал, но сказал, что надо предоставить справку о закрытии задолженности по Михайловскому. Подскажите, сейчас в принципе такую справку возможно получить? И, второе, у кого-нибудь требовали такую бумажку (возможно в другом банке, не обязательно в Правексе), удавалось обойтись без неё?

Получить справку 5 мин дела, но если Вы в Киеве. Нужен визит на Прорезную.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12997
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5384538553865387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 818, 819, 820
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8190 1441699
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 17:51
Vint
Богуслав БАНКРОТ 1 ... 84, 85, 86
Модератор » Сер 21 гру, 2011 12:42
850 132532
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 12:46
v-m-
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4823, 4824, 4825
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48246 24439725
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 10:06
lwa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5257)
18.03.2018 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.