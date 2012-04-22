Нет, именно более года назад почались косяки и єто после полного погашення задолженности по карте перед НГ 2017
Тогда это не с этим связанно. Летом когда пифагор в бубку закинул всех порубили, потом разморозили. А сейчас такая же свистопляска у бегемота начинается заново. Очередные критические дни. Бегемот и бубка пуповиной связаны и он сразу дрищет.
Понадобилось взять кредит в Правексе. Банк кредит согласовал, но сказал, что надо предоставить справку о закрытии задолженности по Михайловскому. Подскажите, сейчас в принципе такую справку возможно получить? И, второе, у кого-нибудь требовали такую бумажку (возможно в другом банке, не обязательно в Правексе), удавалось обойтись без неё?
А кроме справки, кому то удавалось получить расчёт насчитанной задолженности? Мне не удалось на запросы присылали стандартную форму вы должны кредит-столькото, проценты-столькото. А откуда взялись такие конские проценты так никто и не ответил. п.с. уже пострадал от редисок - получил отказ в кредитке . Они в УбКИ подали просроченную задолженность за январь 2018.
priser написав:Понадобилось взять кредит в Правексе. Банк кредит согласовал, но сказал, что надо предоставить справку о закрытии задолженности по Михайловскому. Подскажите, сейчас в принципе такую справку возможно получить? И, второе, у кого-нибудь требовали такую бумажку (возможно в другом банке, не обязательно в Правексе), удавалось обойтись без неё?
Получить справку 5 мин дела, но если Вы в Киеве. Нужен визит на Прорезную.
BBC написав:Получить справку 5 мин дела, но если Вы в Киеве. Нужен визит на Прорезную.
1. По областям вообще на осталось отделений / филиалов? 2. Как в принципе закрыть долг по Михайловскому? Мне кроме того, что получить справку, для начала надо бы получить сумму своего долга, чтобы погасить его...
BBC написав:Получить справку 5 мин дела, но если Вы в Киеве. Нужен визит на Прорезную.
1. По областям вообще на осталось отделений / филиалов? 2. Как в принципе закрыть долг по Михайловскому? Мне кроме того, что получить справку, для начала надо бы получить сумму своего долга, чтобы погасить его...
Нет. Только в Киев. Реквизиты и сумму долга можно узнать в КЦ. Работает в рабочее время. Оплатить через СЭП НБУ.