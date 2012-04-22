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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5385538653875388

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:25

Кстати тут кто-то писал что 21.03 очередной суд пифагора и михи. Был он или нет? Кто-то что-то знает?
Ratatui
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  #<1 ... 5385538653875388
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