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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:25
Кстати тут кто-то писал что 21.03 очередной суд пифагора и михи. Был он или нет? Кто-то что-то знает?
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Ratatui
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:20
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
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Stringer
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:56
Stringer написав:
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
державні люди
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:37
Stringer написав:
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.а сегодня пришла инфа о закрытии кредита
.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
Яким макаром інфо прийшла?
Кума таким самим макаром погашала, за день до ТА в ІБ Михалича...мовчать.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:01
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.а сегодня пришла инфа о закрытии кредита
.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
Яким макаром інфо прийшла?
Кума таким самим макаром погашала, за день до ТА в ІБ Михалича...мовчать.
В смс и мобильном приложении УБКИ сообщил, что БМ закрыл нулевые кредитные договора (по которым на момент введения ВА не было задолженности). Просрочка и дефолтный рейтинг остались.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:07
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.а сегодня пришла инфа о закрытии кредита
.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
Яким макаром інфо прийшла?
Кума таким самим макаром погашала, за день до ТА в ІБ Михалича...мовчать.
ну я сразу после первой информации в убки письмо накалякал, мол дайте копию документа, который прислали эти грабители из фонда, потому как это лживая информация, и она мне необходима для предоставления в суд.
возможно убки стукнуло фонду, и тот исправился
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Stringer
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