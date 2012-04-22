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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5386538753885389>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:25

Кстати тут кто-то писал что 21.03 очередной суд пифагора и михи. Был он или нет? Кто-то что-то знает?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:20

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:56

  Stringer написав:1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
державні люди
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:37

  Stringer написав:1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы

Яким макаром інфо прийшла?
Кума таким самим макаром погашала, за день до ТА в ІБ Михалича...мовчать. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы

Яким макаром інфо прийшла?
Кума таким самим макаром погашала, за день до ТА в ІБ Михалича...мовчать. :(

В смс и мобильном приложении УБКИ сообщил, что БМ закрыл нулевые кредитные договора (по которым на момент введения ВА не было задолженности). Просрочка и дефолтный рейтинг остались.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы

Яким макаром інфо прийшла?
Кума таким самим макаром погашала, за день до ТА в ІБ Михалича...мовчать. :(

ну я сразу после первой информации в убки письмо накалякал, мол дайте копию документа, который прислали эти грабители из фонда, потому как это лживая информация, и она мне необходима для предоставления в суд.
возможно убки стукнуло фонду, и тот исправился
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:55

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.


Впевнені, що мова про один і той самий кредит?
В Михі ж багато було продуктів, в т.ч. і з нульовим кредитним лімітом.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:34

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

то же прислали про 254 дневную задолженность по кредитке. Год начиная с мая 2016 года не могли сообщить задолженность, суды запрещали гасить её, не выдвигали никаких требований, потом соизволили придумать программу реструктуризации и пообещали насчитать всем 36% годовых... (при этом не учитывая льготный период, и вообще форс мажор). Ладно решил в мае 2017 закрыть этот вопрос добавил к сумме долга на 19.05.2016 6000 грн по кредитке 36% годовых и погасил около 8000. Перезвонил на горячую линию а мне говорят у вас долг 9000?!?, говорю объясните каким образом 6000 +36% получается 9000 ответ, мы не знаем видим только сумму долга, пишите письменно запрос. Отправил письменно запрос прошу дать выписку по карте и расчет долга, пришёл ответ вы должны на такое то число 1000 грн ни выписки ни расчета(после погашения мной 8000). Всё это в мае 2017. Ну думаю наверно пересчитают. И вот в марте сюрприз в УБКИ - у вас просрочка 254 дня. Звоню на гор линию - у вас долг 1400 грн и все больше информации не даем, обращайтесь письменно, отправил в третий раз письмо с требованием закрыть кредит, дать расчет задолженности. Правды добится не реально, жду ответа, но кажется опять прийдет отписка типа вы должны и всё. Так что самки собак это мягко сказано.
п.с. и подумать не мог что из-за кредитки могут такие быть проблемы, знал бы погасил бы пока работал интернет банк... ликвидаторы от фонда бессовестные тавари, то депозиты морозили то истории портят. И жаловаться некуда...
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:42

vanok
Вы решили пойти на принцип - не жалеете? А я заплатил и забыл, тоже в мае 17-го. Только Фагорыч никак с этим смириться не может :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:54

  Vorlon написав:vanok
Вы решили пойти на принцип - не жалеете? А я заплатил и забыл, тоже в мае 17-го. Только Фагорыч никак с этим смириться не может :D

Заплатил сколько сказали? и сошлось с Вашими расчетами?
Жалею, что не погасил пока "работали" платежи, тут на форуме очень громко многие, если не все, убеждали ничего не гасить. Ну а теперь уже на принцип, дождусь ответа, хочется верить что есть справедливость...
vanok
 
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