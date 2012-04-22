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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:25
Кстати тут кто-то писал что 21.03 очередной суд пифагора и михи. Был он или нет? Кто-то что-то знает?
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:20
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
кредитку погасил в выходные, за день до ва.
кашель лаврова
мало того, что с выплатой больше полугода мурыжили, так ещё и с кредиткой пытались нажухать, твари распоследние
самые натуральные бандюганы
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:56
державні люди
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:37
Яким макаром інфо прийшла?
Кума таким самим макаром погашала, за день до ТА в ІБ Михалича...мовчать.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:01
В смс и мобильном приложении УБКИ сообщил, что БМ закрыл нулевые кредитные договора (по которым на момент введения ВА не было задолженности). Просрочка и дефолтный рейтинг остались.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:07
ну я сразу после первой информации в убки письмо накалякал, мол дайте копию документа, который прислали эти грабители из фонда, потому как это лживая информация, и она мне необходима для предоставления в суд.
возможно убки стукнуло фонду, и тот исправился
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:55
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:34
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
то же прислали про 254 дневную задолженность по кредитке. Год начиная с мая 2016 года не могли сообщить задолженность, суды запрещали гасить её, не выдвигали никаких требований, потом соизволили придумать программу реструктуризации и пообещали насчитать всем 36% годовых... (при этом не учитывая льготный период, и вообще форс мажор). Ладно решил в мае 2017 закрыть этот вопрос добавил к сумме долга на 19.05.2016 6000 грн по кредитке 36% годовых и погасил около 8000. Перезвонил на горячую линию а мне говорят у вас долг 9000?!?, говорю объясните каким образом 6000 +36% получается 9000 ответ, мы не знаем видим только сумму долга, пишите письменно запрос. Отправил письменно запрос прошу дать выписку по карте и расчет долга, пришёл ответ вы должны на такое то число 1000 грн ни выписки ни расчета(после погашения мной 8000). Всё это в мае 2017. Ну думаю наверно пересчитают. И вот в марте сюрприз в УБКИ - у вас просрочка 254 дня. Звоню на гор линию - у вас долг 1400 грн и все больше информации не даем, обращайтесь письменно, отправил в третий раз письмо с требованием закрыть кредит, дать расчет задолженности. Правды добится не реально, жду ответа, но кажется опять прийдет отписка типа вы должны и всё. Так что самки собак это мягко сказано.
п.с. и подумать не мог что из-за кредитки могут такие быть проблемы, знал бы погасил бы пока работал интернет банк... ликвидаторы от фонда бессовестные тавари, то депозиты морозили то истории портят. И жаловаться некуда...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:42
vanok
Вы решили пойти на принцип - не жалеете? А я заплатил и забыл, тоже в мае 17-го. Только Фагорыч никак с этим смириться не может
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:54
Заплатил сколько сказали? и сошлось с Вашими расчетами?
Жалею, что не погасил пока "работали" платежи, тут на форуме очень громко многие, если не все, убеждали ничего не гасить. Ну а теперь уже на принцип, дождусь ответа, хочется верить что есть справедливость...
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