Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:34

то же прислали про 254 дневную задолженность по кредитке. Год начиная с мая 2016 года не могли сообщить задолженность, суды запрещали гасить её, не выдвигали никаких требований, потом соизволили придумать программу реструктуризации и пообещали насчитать всем 36% годовых... (при этом не учитывая льготный период, и вообще форс мажор). Ладно решил в мае 2017 закрыть этот вопрос добавил к сумме долга на 19.05.2016 6000 грн по кредитке 36% годовых и погасил около 8000. Перезвонил на горячую линию а мне говорят у вас долг 9000?!?, говорю объясните каким образом 6000 +36% получается 9000 ответ, мы не знаем видим только сумму долга, пишите письменно запрос. Отправил письменно запрос прошу дать выписку по карте и расчет долга, пришёл ответ вы должны на такое то число 1000 грн ни выписки ни расчета(после погашения мной 8000). Всё это в мае 2017. Ну думаю наверно пересчитают. И вот в марте сюрприз в УБКИ - у вас просрочка 254 дня. Звоню на гор линию - у вас долг 1400 грн и все больше информации не даем, обращайтесь письменно, отправил в третий раз письмо с требованием закрыть кредит, дать расчет задолженности. Правды добится не реально, жду ответа, но кажется опять прийдет отписка типа вы должны и всё. Так что самки собак это мягко сказано.

п.с. и подумать не мог что из-за кредитки могут такие быть проблемы, знал бы погасил бы пока работал интернет банк... ликвидаторы от фонда бессовестные тавари, то депозиты морозили то истории портят. И жаловаться некуда...