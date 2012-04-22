RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5386538753885389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:00

  vanok написав:Заплатил сколько сказали? и сошлось с Вашими расчетами?

Да, но там было около 440 гривен, потому что основное погасил во время льготного периода (как я тогда считал). Расчёты не проводил. Здраво рассудил, что это не та сумма и не тот случай когда стоит качать права.
Vorlon
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:21

  V2 написав:
  Stringer написав:1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.


Впевнені, що мова про один і той самий кредит?
В Михі ж багато було продуктів, в т.ч. і з нульовим кредитним лімітом.

да, там же в сообщениях убки номер договора указан
Stringer
 
Повідомлень: 7431
З нами з: 23.01.13
Подякував: 202 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:17

Stringer
Тоді вітаю!!!
Мені ж ці "генії" математики та профі розпилу державних коштів не можуть вирішити складну формулу, де 2+2=4 :evil:
V2
4
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:12

  Stringer написав:
  V2 написав:
  Stringer написав:1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.


Впевнені, що мова про один і той самий кредит?
В Михі ж багато було продуктів, в т.ч. і з нульовим кредитним лімітом.

да, там же в сообщениях убки номер договора указан

В Уведомлениях указана тока ДАТА договора, без самого номера. В самой КИ (нуна заказать за 50грн) будет указан и номер. Но, например, у меня указан неправильный номер и неправильная дата договора 8) :lol: :lol: Однако кагор в своих СМСках указывает все реквизиты правильно :wink:
Мне прислали уведомления о закрытии 2го (нулевого по ВИП-Голде, тут с правильной датой открытия) кредита Михи и по Трасту -- наконец-то. Я так понял за давностью срока закрыли, спасибо, шо подчистили эти хвосты.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23978
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 2698 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5386538753885389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1107, 1108, 1109
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11089 1235717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 01:13
IMPRINTER
Банк Таврика - БАНКРОТ 1 ... 82, 83, 84
Anonymous » Сер 30 бер, 2005 16:58
839 3105908
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 09:02
Solar_simfi
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 818, 819, 820
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8191 1442205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 12:13
tk86
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20987)
24.03.2018 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.