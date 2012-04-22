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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:00
vanok написав:
Заплатил сколько сказали? и сошлось с Вашими расчетами?
Да, но там было около 440 гривен, потому что основное погасил во время льготного периода (как я тогда считал). Расчёты не проводил. Здраво рассудил, что это не та сумма и не тот случай когда стоит качать права.
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Vorlon
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Додано: Суб 24 бер, 2018 00:21
V2 написав: Stringer написав:
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
Впевнені, що мова про один і той самий кредит?
В Михі ж багато було продуктів, в т.ч. і з нульовим кредитним лімітом.
да, там же в сообщениях убки номер договора указан
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Stringer
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Додано: Суб 24 бер, 2018 09:17
Stringer
Тоді вітаю!!!
Мені ж ці "генії" математики та профі розпилу державних коштів не можуть вирішити складну формулу, де 2+2=4
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V2
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:12
Stringer написав: V2 написав: Stringer написав:
1 марта отправили в убки инфу про 254 дневную задолженность по кредитке, самки собак.
а сегодня пришла инфа о закрытии кредита.
Впевнені, що мова про один і той самий кредит?
В Михі ж багато було продуктів, в т.ч. і з нульовим кредитним лімітом.
да, там же в сообщениях убки номер договора указан
В Уведомлениях указана тока ДАТА договора, без самого номера. В самой КИ (нуна заказать за 50грн) будет указан и номер. Но, например, у меня указан неправильный номер и неправильная дата договора
Однако кагор в своих СМСках указывает все реквизиты правильно
Мне прислали уведомления о закрытии 2го (нулевого по ВИП-Голде, тут с правильной датой открытия) кредита Михи и по Трасту -- наконец-то. Я так понял за давностью срока закрыли, спасибо, шо подчистили эти хвосты.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 бер, 2018 13:13
clientage написав:
В самой КИ (нуна заказать за 50грн) будет указан и номер.
Раз в год с мокрыми печатями бесплатно. Оплачиваете только отправку запроса Укрпочтой.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 24 бер, 2018 13:23
BBC написав: clientage написав:
В самой КИ (нуна заказать за 50грн) будет указан и номер.
Раз в год с мокрыми печатями бесплатно. Оплачиваете только отправку запроса Укрпочтой.
Да понятно
Кстати и при первой регистрации в УБКИ все тоже делают нашару и в лехтронном виде
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:38
clientage точно, не номер а дата
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Stringer
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:33
Stringer написав:
ну я сразу после первой информации в убки письмо накалякал, мол дайте копию документа, который прислали эти грабители из фонда, потому как это лживая информация, и она мне необходима для предоставления в суд.
возможно убки стукнуло фонду, и тот исправился
образец письма можете подкинуть?
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mephala
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:02
mephala написав: Stringer написав:
ну я сразу после первой информации в убки письмо накалякал, мол дайте копию документа, который прислали эти грабители из фонда, потому как это лживая информация, и она мне необходима для предоставления в суд.
возможно убки стукнуло фонду, и тот исправился
образец письма можете подкинуть?
А в ответ тишина...
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Ratatui
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:04
Ratatui написав: mephala написав: Stringer написав:
ну я сразу после первой информации в убки письмо накалякал, мол дайте копию документа, который прислали эти грабители из фонда, потому как это лживая информация, и она мне необходима для предоставления в суд.
возможно убки стукнуло фонду, и тот исправился
образец письма можете подкинуть?
А в ответ тишина...
та за енти козы/рыбы такой срач идет на ФБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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