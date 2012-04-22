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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5387538853895390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22

clientage

Да там вообще все поделились. Теперь каждое село имеет предводителя для борьбы с михой и отдельную страницу. Всё как обычно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:23

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Два українці - три партії і штири гетьмани (с)
А нікому через миху в моні/аллі/тазі крендитки не зарізали?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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  #<1 ... 5387538853895390
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