clientage
Да там вообще все поделились. Теперь каждое село имеет предводителя для борьбы с михой и отдельную страницу. Всё как обычно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22
clientage
Да там вообще все поделились. Теперь каждое село имеет предводителя для борьбы с михой и отдельную страницу. Всё как обычно.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:23
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Два українці - три партії і штири гетьмани (с)
А нікому через миху в моні/аллі/тазі крендитки не зарізали?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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