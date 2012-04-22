clientage
Да там вообще все поделились. Теперь каждое село имеет предводителя для борьбы с михой и отдельную страницу. Всё как обычно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22
clientage
Да там вообще все поделились. Теперь каждое село имеет предводителя для борьбы с михой и отдельную страницу. Всё как обычно.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:23
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Два українці - три партії і штири гетьмани (с)
А нікому через миху в моні/аллі/тазі крендитки не зарізали?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 27 бер, 2018 00:43
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:23
Ні. Навпаки. Після того як Міха й ТРАСТ підчистили свої хвости МОНО й Приват долили ліміт.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:31
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали. Правда не заполненную и без печатей Клоуны.
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