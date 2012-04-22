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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22
clientage
Да там вообще все поделились. Теперь каждое село имеет предводителя для борьбы с михой и отдельную страницу. Всё как обычно.
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Ratatui
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:23
Два українці - три партії і штири гетьмани (с)
А нікому через миху в моні/аллі/тазі крендитки не зарізали?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 27 бер, 2018 00:43
clientage написав:
та за енти козы/рыбы такой срач идет на ФБ
благо я там ниче не вижу =)
но получить от убки было бы интересно что там миха прислал.
каждому мошеннику пишущему на заборе что я ему должен деньги я не обязан башлять.
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mephala
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:23
chipmunk написав:
Два українці - три партії і штири гетьмани (с)
А нікому через миху в моні/аллі/тазі крендитки не зарізали?
Ні. Навпаки. Після того як Міха й ТРАСТ підчистили свої хвости МОНО й Приват долили ліміт.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 27 бер, 2018 23:31
Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали.
Правда не заполненную и без печатей
Клоуны.
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otg
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:20
otg написав:
Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали.
Правда не заполненную и без печатей
Клоуны.
Это типа образец. Бьют на психику.
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Ratatui
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:23
otg написав:
Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали.
Правда не заполненную и без печатей
Клоуны.
Повестки уже давно приходят в смс от SUDPOVISTKA
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:57
BBC написав: otg написав:
Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали.
Правда не заполненную и без печатей
Клоуны.
Повестки уже давно приходят в смс от SUDPOVISTKA
Ну мне не приходят. Я сменил номер в одно время, поэтому они его не знают.
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otg
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:22
BBC написав: otg написав:
Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали.
Правда не заполненную и без печатей
Клоуны.
Повестки уже давно приходят в смс от SUDPOVISTKA
Є судові справи Кагор проти Імярека?
Чи справи Фонд (Михалич) проти Імярека?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 18:02
mephala написав: Stringer написав:
ну я сразу после первой информации в убки письмо накалякал, мол дайте копию документа, который прислали эти грабители из фонда, потому как это лживая информация, и она мне необходима для предоставления в суд.
возможно убки стукнуло фонду, и тот исправился
образец письма можете подкинуть?
до простой форомой, я такие не сохраняю:
такого то числа, в мобильное приложение убки пришл сообщение, что банк миха, передал вам информацию о моей задолженности по кр.№, дата. Данная инфомация является недостоверной, так как я все погасил прам пам пам. Данная недостоверная информация порочит мою деловую репутацию и наносит мне моральный и материальный вред. Прошу вас направить в мой адрес копию документа от банка михайловский, в котором указано, что у меня якобы просроченная задолженность по кредиту № такой то. Данный документ необходим для обращения в суд, дата, подпись
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