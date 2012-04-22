Додано: Чет 29 бер, 2018 06:28
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: otg написав:
Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали.
Правда не заполненную и без печатей
Клоуны.
Повестки уже давно приходят в смс от SUDPOVISTKA
Є судові справи Кагор проти Імярека?
Чи справи Фонд (Михалич) проти Імярека?
Я про то как нынче повестки приходят. Уже давно отказались от бумажной формы. Плюс еще можно через почту ІПН@mail.gov.ua получать.
Щось мені з ТАС "щастить"