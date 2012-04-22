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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5388538953905391

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:28

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  otg написав:Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали. :) Правда не заполненную и без печатей :) Клоуны.

Повестки уже давно приходят в смс от SUDPOVISTKA

Є судові справи Кагор проти Імярека?
Чи справи Фонд (Михалич) проти Імярека?
Я про то как нынче повестки приходят. Уже давно отказались от бумажной формы. Плюс еще можно через почту ІПН@mail.gov.ua получать.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:06

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635512/
По цій нікчемністі продовжуються судові тяжби, чомусь в рівненській області?
Нікчемність суми 480 млн грн за потрфель кредофізиків Михалича в 670 млн суди не встановлювали?
Квесторе_поверніться
 
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