Я про то как нынче повестки приходят. Уже давно отказались от бумажной формы. Плюс еще можно через почту ІПН@mail.gov.ua получать.Квесторе_поверніться написав:
Є судові справи Кагор проти Імярека?
Чи справи Фонд (Михалич) проти Імярека?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 бер, 2018 06:28
Я про то как нынче повестки приходят. Уже давно отказались от бумажной формы. Плюс еще можно через почту ІПН@mail.gov.ua получать.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:06
По цій нікчемністі продовжуються судові тяжби, чомусь в рівненській області?
Нікчемність суми 480 млн грн за потрфель кредофізиків Михалича в 670 млн суди не встановлювали?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:39
Туда легче указания давать. В Киеве все распальцованные.
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:14
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