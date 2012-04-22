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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5388538953905391

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:28

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  otg написав:Валялось очередное письмо от кагора. Сегодня руки дошли прочесть. Оказывается они мне повестку в суд прислали. :) Правда не заполненную и без печатей :) Клоуны.

Повестки уже давно приходят в смс от SUDPOVISTKA

Є судові справи Кагор проти Імярека?
Чи справи Фонд (Михалич) проти Імярека?
Я про то как нынче повестки приходят. Уже давно отказались от бумажной формы. Плюс еще можно через почту ІПН@mail.gov.ua получать.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:06

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635512/
По цій нікчемністі продовжуються судові тяжби, чомусь в рівненській області?
Нікчемність суми 480 млн грн за потрфель кредофізиків Михалича в 670 млн суди не встановлювали?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:39

  Квесторе_поверніться написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635512/
По цій нікчемністі продовжуються судові тяжби, чомусь в рівненській області?
Нікчемність суми 480 млн грн за потрфель кредофізиків Михалича в 670 млн суди не встановлювали?


Туда легче указания давать. В Киеве все распальцованные.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:14

вся инфа о незаконной просрочке из УБКИ удалена !

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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:15

  IMPRINTER написав:вся инфа о незаконной просрочке из УБКИ удалена !

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Какая то ромашка с этим михой.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:16

IMPRINTER

Вы им чего то писали? Или барин сам соизволил поменять настроение.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:16

  Ratatui написав:IMPRINTER

Вы им чего то писали? Или барин сам соизволил поменять настроение.


ничего не писал.
у всех убрали.

з.ы. долг показывает, но просрочка убрана.

з.ы.2. в ПВБКИ - пока просрочка висит - но думаю через пару дней и там исчезнет - ПВБКИ не так оперативно как УБКИ вносит данные.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 31 бер, 2018 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Мабуть через оце http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... 16112-27(2)(2).htm
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:24

  IMPRINTER написав:вся инфа о незаконной просрочке из УБКИ удалена !

ФГВФО піщшов на зустріч позичальникам, що були введені в оману й тимчасово дає шанс вийти з прострочки
http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr/novosti/povidomlennja-pro-rezultati-vidkritih-torgiv-aukcionuf32g16112-27(2)(2).htm
У ситуації, що склалась з кредитним портфелем фізичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створює найбільш сприятливі умови для позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Слід також наголосити, що ТОВ «ФК «ФАГОР» та ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА», які намагаються оспорити права ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на кредитний портфель, не мають прав вимагати погашення заборгованості від позичальників ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» за кредитними договорами з банком.
Кошти, перераховані позичальниками на рахунки зазначених фінансових компаній не можуть бути зараховані в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами.
Тільки платежі на користь банку направляються на погашення заборгованості за кредитами.
Довідки фінансових компаній про повне погашення кредиту не будуть враховуватися при направленні інформації до бюро кредитних історій, а тому, кредитна історія позичальника може залишитися негативною навіть за наявності довідки фінансової кампанії.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:29

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:вся инфа о незаконной просрочке из УБКИ удалена !

ФГВФО піщшов на зустріч позичальникам, що були введені в оману й тимчасово дає шанс вийти з прострочки
http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr/novosti/povidomlennja-pro-rezultati-vidkritih-torgiv-aukcionuf32g16112-27(2)(2).htm
У ситуації, що склалась з кредитним портфелем фізичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створює найбільш сприятливі умови для позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Слід також наголосити, що ТОВ «ФК «ФАГОР» та ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА», які намагаються оспорити права ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на кредитний портфель, не мають прав вимагати погашення заборгованості від позичальників ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» за кредитними договорами з банком.
Кошти, перераховані позичальниками на рахунки зазначених фінансових компаній не можуть бути зараховані в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами.
Тільки платежі на користь банку направляються на погашення заборгованості за кредитами.
Довідки фінансових компаній про повне погашення кредиту не будуть враховуватися при направленні інформації до бюро кредитних історій, а тому, кредитна історія позичальника може залишитися негативною навіть за наявності довідки фінансової кампанії.


И с чего бы такая любовь? :shock:

Наверное с того, что нет у них оригиналов договоров. Разводят как могут. Пифагор 2 только государственный.
Ratatui
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