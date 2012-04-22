Квесторе_поверніться написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635512/ По цій нікчемністі продовжуються судові тяжби, чомусь в рівненській області? Нікчемність суми 480 млн грн за потрфель кредофізиків Михалича в 670 млн суди не встановлювали?
Туда легче указания давать. В Киеве все распальцованные.
У ситуації, що склалась з кредитним портфелем фізичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створює найбільш сприятливі умови для позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Слід також наголосити, що ТОВ «ФК «ФАГОР» та ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА», які намагаються оспорити права ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на кредитний портфель, не мають прав вимагати погашення заборгованості від позичальників ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» за кредитними договорами з банком. Кошти, перераховані позичальниками на рахунки зазначених фінансових компаній не можуть бути зараховані в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами. Тільки платежі на користь банку направляються на погашення заборгованості за кредитами. Довідки фінансових компаній про повне погашення кредиту не будуть враховуватися при направленні інформації до бюро кредитних історій, а тому, кредитна історія позичальника може залишитися негативною навіть за наявності довідки фінансової кампанії.
У ситуації, що склалась з кредитним портфелем фізичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створює найбільш сприятливі умови для позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Слід також наголосити, що ТОВ «ФК «ФАГОР» та ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА», які намагаються оспорити права ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на кредитний портфель, не мають прав вимагати погашення заборгованості від позичальників ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» за кредитними договорами з банком. Кошти, перераховані позичальниками на рахунки зазначених фінансових компаній не можуть бути зараховані в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами. Тільки платежі на користь банку направляються на погашення заборгованості за кредитами. Довідки фінансових компаній про повне погашення кредиту не будуть враховуватися при направленні інформації до бюро кредитних історій, а тому, кредитна історія позичальника може залишитися негативною навіть за наявності довідки фінансової кампанії.
И с чего бы такая любовь?
Наверное с того, что нет у них оригиналов договоров. Разводят как могут. Пифагор 2 только государственный.