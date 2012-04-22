Фонд гарантування пролонгував на період з 01 квітня до 11 липня 2018 року умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Позичальники, які вже погодились та погодяться на умови реструктуризації матимуть право обслуговувати кредити за діючими умовами, тобто 0,1% на місяць (1,2% річних) за строковою заборгованістю та в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за простроченою заборгованістю. Це передбачено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування від 29 березня 2018 року.
На сьогодні можливістю реструктурувати заборгованість вже скористалися понад 13,2 тисячі позичальників, з яких 7,5 тисяч здійснили повне погашення заборгованості за кредитом. http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... 16112-27(2)(2).htm ______________________ 1. Що вважається просроченою заборгованістю? 2. 13,2 тисячі із 110 тисяч це не так багато. Частина Фагору здалися. 3. Вимальовується картина що більшість не розуміє хто законний кредитовимагач Фонд чи Фагор. Ні?