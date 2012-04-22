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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5389539053915392

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:57

Фонд гарантування пролонгував на період з 01 квітня до 11 липня 2018 року умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Позичальники, які вже погодились та погодяться на умови реструктуризації матимуть право обслуговувати кредити за діючими умовами, тобто 0,1% на місяць (1,2% річних) за строковою заборгованістю та в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за простроченою заборгованістю. Це передбачено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування від 29 березня 2018 року.

На сьогодні можливістю реструктурувати заборгованість вже скористалися понад 13,2 тисячі позичальників, з яких 7,5 тисяч здійснили повне погашення заборгованості за кредитом.
http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... 16112-27(2)(2).htm
______________________
1. Що вважається просроченою заборгованістю?
2. 13,2 тисячі із 110 тисяч це не так багато.
Частина Фагору здалися.
3. Вимальовується картина що більшість не розуміє хто законний кредитовимагач Фонд чи Фагор. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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