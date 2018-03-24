Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:53

Фагор попереджує імяреків.___________________________________Як нам стало відомо, ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (далі – Банк), було надано в Бюро кредитних історій(далі – Бюро) інформацію щодо наявності заборгованості перед ним позичальників за кредитними договорами, права вимоги за якими були відступлені на користь ТОВ «ФК «ФАГОР». Звертаємо увагу позичальників, що дані дії ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» не відповідають нормам чинного законодавства України та є неправомірними, оскільки: Згідно ст.5 Закону України ««Про організацію формування та обігу кредитних історій» (далі – Закон), джерелами формування кредитних історій є: відомості, що надаються Користувачем до Бюро за письмовою згодою суб'єкта кредитної історії відповідно до цього Закону; відомості державних реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що становлять державну таємницю.Враховуючи, що Банк не володіє правами вимоги до позичальників, оскільки відступив їх на користь ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА» (з подальшим відступленням на користь ТОВ «ФК «ФАГОР»), Банк відповідно до Закону не має статусу «Користувача» та не має письмової згоди позичальника на передачу інформації щодо нього в Бюро. Таким чином, Банк не має права надавати інформацію до Бюро щодо позичальників, права вимоги до яких належать іншій особі, а Бюро не має право формувати кредитну історію таких позичальників, за інформацією, що отримується від Банку. Відповідно до ст.13 Закону, у випадку незгоди позичальника з інформацією, що складає його кредитну історію та наявна в Бюро, позичальник має право звернутися до Бюро з запереченнями, які Бюро повинно довести до Користувача та отримати від останнього підтвердження відображеної інформації або її зміну. У разі підтвердження користувачем інформації, що заперечується, Бюро залишає кредитну історію позичальника без змін. У цьому випадку позичальник має право на включення до своєї кредитної історії коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Бюро зобов'язане долучити цей коментар до його кредитної історії. Крім того, за захистом своїх порушених прав позичальники можуть звернутися до відповідного суду.Разом з тим, враховуючи, що ТОВ «ФК «ФАГОР» набув всіх прав кредитора до Боржників за укладеними кредитними договорами, на сьогоднішній день ці права є дійсними, він набув статус кредитора, в зв’язку з чим набув і статус «Користувача» та має в наявності згоду позичальників,яка відображена в кредитних договорах щодо надання інформації до Бюро щодо кредитних історій.Зі своєї сторони, ТОВ «ФК «ФАГОР» надіслав відповідні листи до Бюро про неправомірність передачі Банком інформації щодо позичальників та неправомірність Бюро формувати кредитні історії таких позичальників. Листи від ТОВ «ФК «ФАГОР» до Бюро включають вимогу щодо виключення негативної інформації про кредитну історію позичальників, які в повному обсязі виконали свої зобов’язання перед дійсним кредитором, ТОВ «ФК «ФАГОР» .Таким чином:- позичальники, які здійснили повне погашення заборгованості на користь ТОВ «ФК ФАГОР» та негативна інформація про яких відображена за ініціативою Банку в Бюро, мають право подати до Бюро свої заперечення з приводу даної інформації та документ (довідку) про повне виконання зобов’язань перед новим кредитором, що є підставою для внесення відповідних змін.- позичальники, які не виконали зобов’язання перед ТОВ «ФК «ФАГОР», зобов’язанні здійснити таке виконання та після отримання підтверджуючих документів звернутися до Бюро з запереченнями щодо виключення інформації наданої Банком. В противному разі, інформація щодо невиконання зобов’язань перед ТОВ «ФК «ФАГОР» буде передана останнім до Бюро з метою відображення в кредитній історії позичальника .___________________Джерело