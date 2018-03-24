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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5389539053915392

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:57

Фонд гарантування пролонгував на період з 01 квітня до 11 липня 2018 року умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Позичальники, які вже погодились та погодяться на умови реструктуризації матимуть право обслуговувати кредити за діючими умовами, тобто 0,1% на місяць (1,2% річних) за строковою заборгованістю та в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за простроченою заборгованістю. Це передбачено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування від 29 березня 2018 року.

На сьогодні можливістю реструктурувати заборгованість вже скористалися понад 13,2 тисячі позичальників, з яких 7,5 тисяч здійснили повне погашення заборгованості за кредитом.
http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... 16112-27(2)(2).htm
______________________
1. Що вважається просроченою заборгованістю?
2. 13,2 тисячі із 110 тисяч це не так багато.
Частина Фагору здалися.
3. Вимальовується картина що більшість не розуміє хто законний кредитовимагач Фонд чи Фагор. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:45

  Квесторе_поверніться написав:Фонд гарантування пролонгував на період з 01 квітня до 11 липня 2018 року умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Позичальники, які вже погодились та погодяться на умови реструктуризації матимуть право обслуговувати кредити за діючими умовами, тобто 0,1% на місяць (1,2% річних) за строковою заборгованістю та в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за простроченою заборгованістю. Це передбачено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування від 29 березня 2018 року.

На сьогодні можливістю реструктурувати заборгованість вже скористалися понад 13,2 тисячі позичальників, з яких 7,5 тисяч здійснили повне погашення заборгованості за кредитом.
http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... 16112-27(2)(2).htm
______________________
1. Що вважається просроченою заборгованістю?
2. 13,2 тисячі із 110 тисяч це не так багато.
Частина Фагору здалися.
3. Вимальовується картина що більшість не розуміє хто законний кредитовимагач Фонд чи Фагор. Ні?


Кто то не понимает, а кто то ждет отсчёта 3го года. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26

  Квесторе_поверніться написав:Фонд гарантування пролонгував на період з 01 квітня до 11 липня 2018 року умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Позичальники, які вже погодились та погодяться на умови реструктуризації матимуть право обслуговувати кредити за діючими умовами, тобто 0,1% на місяць (1,2% річних) за строковою заборгованістю та в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за простроченою заборгованістю. Це передбачено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування від 29 березня 2018 року.

На сьогодні можливістю реструктурувати заборгованість вже скористалися понад 13,2 тисячі позичальників, з яких 7,5 тисяч здійснили повне погашення заборгованості за кредитом.
http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... 16112-27(2)(2).htm
______________________
1. Що вважається просроченою заборгованістю?
2. 13,2 тисячі із 110 тисяч це не так багато.
Частина Фагору здалися.
3. Вимальовується картина що більшість не розуміє хто законний кредитовимагач Фонд чи Фагор. Ні?

Дурость и глупость. Вместе того бы доказывать свою правоту в судах, они пытаются любыми способами выманить у доверчивых деньги.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:02

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  otg написав:Вместе того бы доказывать свою правоту в судах
Кому?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:02

  BBC написав:
  otg написав:Вместе того бы доказывать свою правоту в судах
Кому?
всем. Дурака не надо включать.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:53

Фагор попереджує імяреків.
___________________________________
Як нам стало відомо, ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (далі – Банк), було надано в Бюро кредитних історій(далі – Бюро) інформацію щодо наявності заборгованості перед ним позичальників за кредитними договорами, права вимоги за якими були відступлені на користь ТОВ «ФК «ФАГОР». Звертаємо увагу позичальників, що дані дії ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» не відповідають нормам чинного законодавства України та є неправомірними, оскільки: Згідно ст.5 Закону України ««Про організацію формування та обігу кредитних історій» (далі – Закон), джерелами формування кредитних історій є: відомості, що надаються Користувачем до Бюро за письмовою згодою суб'єкта кредитної історії відповідно до цього Закону; відомості державних реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що становлять державну таємницю.

Враховуючи, що Банк не володіє правами вимоги до позичальників, оскільки відступив їх на користь ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА» (з подальшим відступленням на користь ТОВ «ФК «ФАГОР»), Банк відповідно до Закону не має статусу «Користувача» та не має письмової згоди позичальника на передачу інформації щодо нього в Бюро. Таким чином, Банк не має права надавати інформацію до Бюро щодо позичальників, права вимоги до яких належать іншій особі, а Бюро не має право формувати кредитну історію таких позичальників, за інформацією, що отримується від Банку. Відповідно до ст.13 Закону, у випадку незгоди позичальника з інформацією, що складає його кредитну історію та наявна в Бюро, позичальник має право звернутися до Бюро з запереченнями, які Бюро повинно довести до Користувача та отримати від останнього підтвердження відображеної інформації або її зміну. У разі підтвердження користувачем інформації, що заперечується, Бюро залишає кредитну історію позичальника без змін. У цьому випадку позичальник має право на включення до своєї кредитної історії коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Бюро зобов'язане долучити цей коментар до його кредитної історії. Крім того, за захистом своїх порушених прав позичальники можуть звернутися до відповідного суду.

Разом з тим, враховуючи, що ТОВ «ФК «ФАГОР» набув всіх прав кредитора до Боржників за укладеними кредитними договорами, на сьогоднішній день ці права є дійсними, він набув статус кредитора, в зв’язку з чим набув і статус «Користувача» та має в наявності згоду позичальників,яка відображена в кредитних договорах щодо надання інформації до Бюро щодо кредитних історій.

Зі своєї сторони, ТОВ «ФК «ФАГОР» надіслав відповідні листи до Бюро про неправомірність передачі Банком інформації щодо позичальників та неправомірність Бюро формувати кредитні історії таких позичальників. Листи від ТОВ «ФК «ФАГОР» до Бюро включають вимогу щодо виключення негативної інформації про кредитну історію позичальників, які в повному обсязі виконали свої зобов’язання перед дійсним кредитором, ТОВ «ФК «ФАГОР» .

Таким чином:
- позичальники, які здійснили повне погашення заборгованості на користь ТОВ «ФК ФАГОР» та негативна інформація про яких відображена за ініціативою Банку в Бюро, мають право подати до Бюро свої заперечення з приводу даної інформації та документ (довідку) про повне виконання зобов’язань перед новим кредитором, що є підставою для внесення відповідних змін.
- позичальники, які не виконали зобов’язання перед ТОВ «ФК «ФАГОР», зобов’язанні здійснити таке виконання та після отримання підтверджуючих документів звернутися до Бюро з запереченнями щодо виключення інформації наданої Банком. В противному разі, інформація щодо невиконання зобов’язань перед ТОВ «ФК «ФАГОР» буде передана останнім до Бюро з метою відображення в кредитній історії позичальника .
___________________
Джерело https://fagor.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:00

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А чего они в УБКИ такую цидулу не отправят?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:19

  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

А чего они в УБКИ такую цидулу не отправят?


  Квесторе_поверніться написав:...
Зі своєї сторони, ТОВ «ФК «ФАГОР» надіслав відповідні листи до Бюро про неправомірність передачі Банком інформації щодо позичальників та неправомірність Бюро формувати кредитні історії таких позичальників. Листи від ТОВ «ФК «ФАГОР» до Бюро включають вимогу щодо виключення негативної інформації про кредитну історію позичальників, які в повному обсязі виконали свої зобов’язання перед дійсним кредитором, ТОВ «ФК «ФАГОР» .
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Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:02

  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

А чего они в УБКИ такую цидулу не отправят?

Потому что нет такой финансовой компании .
В прошлом году их исключили из списка Фин.компаний из-за того , что систематически не предоставляют отчёты о деятельности в госкомфинпослуг.
А также аннулировали лицензию на право работать с кредитами и факторинговые операции .
А Бюро работает только с банками и фин.компаниями у которых есть лицензия от НБУ и госкомфинпослуг.
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:36

  ALEX66 написав:
  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

А чего они в УБКИ такую цидулу не отправят?

Потому что нет такой финансовой компании .
В прошлом году их исключили из списка Фин.компаний из-за того , что систематически не предоставляют отчёты о деятельности в госкомфинпослуг.
А также аннулировали лицензию на право работать с кредитами и факторинговые операции .
А Бюро работает только с банками и фин.компаниями у которых есть лицензия от НБУ и госкомфинпослуг.
Может не может. -Может. Если мне должен Федя, никто не может запретить мне у него стребовать долг. Но дело даже не в этом. Идут суды и пока никто не знает кто истинный владелец кредитного портфеля, поэтому никто ничего подавать не имеет права.
otg
 
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