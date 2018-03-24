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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5390539153925393

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:37

  otg написав:
  ALEX66 написав:
  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

А чего они в УБКИ такую цидулу не отправят?

Потому что нет такой финансовой компании .
В прошлом году их исключили из списка Фин.компаний из-за того , что систематически не предоставляют отчёты о деятельности в госкомфинпослуг.
А также аннулировали лицензию на право работать с кредитами и факторинговые операции .
А Бюро работает только с банками и фин.компаниями у которых есть лицензия от НБУ и госкомфинпослуг.
Может не может. -Может. Если мне должен Федя, никто не может запретить мне у него стребовать долг. Но дело даже не в этом. Идут суды и пока никто не знает кто истинный владелец кредитного портфеля, поэтому никто ничего подавать не имеет права.

А какое отношение имеют эти суды к Вам ?
Вы , что являетесь стороной в этих судах ?
Заёмщик должен платить своему кредитору , а не выдумывать причины чтобы не платить .Вы оформили кредит в банке Михайловский , значит это и есть Ваш кредитор , до тех пор пока Вас должным образом не проинформируют о смене кредитора .
Статья 516 ГК Украины .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:46

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

otg написав:
  ALEX66 написав:Потому что нет такой финансовой компании .
В прошлом году их исключили из списка Фин.компаний из-за того , что систематически не предоставляют отчёты о деятельности в госкомфинпослуг.
А также аннулировали лицензию на право работать с кредитами и факторинговые операции .
А Бюро работает только с банками и фин.компаниями у которых есть лицензия от НБУ и госкомфинпослуг.
Может не может. -Может. Если мне должен Федя, никто не может запретить мне у него стребовать долг.


УБКИ то вряд-ли будет участвовать в ваших проблемах с Федей.
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