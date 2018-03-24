otg написав:Может не может. -Может. Если мне должен Федя, никто не может запретить мне у него стребовать долг. Но дело даже не в этом. Идут суды и пока никто не знает кто истинный владелец кредитного портфеля, поэтому никто ничего подавать не имеет права.ALEX66 написав:
Потому что нет такой финансовой компании .
В прошлом году их исключили из списка Фин.компаний из-за того , что систематически не предоставляют отчёты о деятельности в госкомфинпослуг.
А также аннулировали лицензию на право работать с кредитами и факторинговые операции .
А Бюро работает только с банками и фин.компаниями у которых есть лицензия от НБУ и госкомфинпослуг.
А какое отношение имеют эти суды к Вам ?
Вы , что являетесь стороной в этих судах ?
Заёмщик должен платить своему кредитору , а не выдумывать причины чтобы не платить .Вы оформили кредит в банке Михайловский , значит это и есть Ваш кредитор , до тех пор пока Вас должным образом не проинформируют о смене кредитора .
Статья 516 ГК Украины .