Потому что нет такой финансовой компании . В прошлом году их исключили из списка Фин.компаний из-за того , что систематически не предоставляют отчёты о деятельности в госкомфинпослуг. А также аннулировали лицензию на право работать с кредитами и факторинговые операции . А Бюро работает только с банками и фин.компаниями у которых есть лицензия от НБУ и госкомфинпослуг.
Может не может. -Может. Если мне должен Федя, никто не может запретить мне у него стребовать долг. Но дело даже не в этом. Идут суды и пока никто не знает кто истинный владелец кредитного портфеля, поэтому никто ничего подавать не имеет права.
А какое отношение имеют эти суды к Вам ? Вы , что являетесь стороной в этих судах ? Заёмщик должен платить своему кредитору , а не выдумывать причины чтобы не платить .Вы оформили кредит в банке Михайловский , значит это и есть Ваш кредитор , до тех пор пока Вас должным образом не проинформируют о смене кредитора . Статья 516 ГК Украины .
ALEX66 написав:Потому что нет такой финансовой компании . В прошлом году их исключили из списка Фин.компаний из-за того , что систематически не предоставляют отчёты о деятельности в госкомфинпослуг. А также аннулировали лицензию на право работать с кредитами и факторинговые операции . А Бюро работает только с банками и фин.компаниями у которых есть лицензия от НБУ и госкомфинпослуг.
Может не может. -Может. Если мне должен Федя, никто не может запретить мне у него стребовать долг.
УБКИ то вряд-ли будет участвовать в ваших проблемах с Федей.
Квесторе_поверніться написав:позичальники, які здійснили повне погашення заборгованості на користь ТОВ «ФК ФАГОР» та негативна інформація про яких відображена за ініціативою Банку в Бюро, мають право подати до Бюро свої заперечення з приводу даної інформації та документ (довідку) про повне виконання зобов’язань перед новим кредитором, що є підставою для внесення відповідних змін.
Є й інша точка зору
Позичальники, які сплачують заборгованість за кредитними договорами на рахунки ТОВ «ФК «ФАГОР» та ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА» та інших невідомих компаній, наражають себе на додаткові ризики сплати грошових коштів неналежним отримувачам. Кошти, перераховані позичальниками на рахунки зазначених фінансових компаній не можуть бути зараховані в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами. Тільки платежі на користь банку направляються на погашення заборгованості за кредитами. Інформація щодо стану обслуговування вказаних кредитів, яка направляється до бюро кредитних історій, формується виключно на підставі даних, наданих ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Довідки фінансових компаній про повне погашення кредиту не будуть враховуватися при направленні інформації до бюро кредитних історій, а тому, кредитна історія позичальника може залишитися негативною навіть за наявності довідки фінансової кампанії.
ALEX66 написав:А какое отношение имеют эти суды к Вам ? Вы , что являетесь стороной в этих судах ? Заёмщик должен платить своему кредитору , а не выдумывать причины чтобы не платить .Вы оформили кредит в банке Михайловский , значит это и есть Ваш кредитор , до тех пор пока Вас должным образом не проинформируют о смене кредитора . Статья 516 ГК Украины .
Заемщик действительно должен платить кредитору. Но лично я не знаю кто он вот уже 2 года. Вы знаете? Ну флаг Вам в руки, только боюсь ввиду неоднозначного толкования Законов Вы можете оказаться в очень в непростом положении. Впрочем как и мы все, в независимости кто как поступил.
Aps написав: УБКИ то вряд-ли будет участвовать в ваших проблемах с Федей.
Естественно. Но здесь я опустил пример на нижний уровень. В качестве Убки здесь можео представить др. институции.
ALEX66 написав:А какое отношение имеют эти суды к Вам ? Вы , что являетесь стороной в этих судах ? Заёмщик должен платить своему кредитору , а не выдумывать причины чтобы не платить .Вы оформили кредит в банке Михайловский , значит это и есть Ваш кредитор , до тех пор пока Вас должным образом не проинформируют о смене кредитора . Статья 516 ГК Украины .
Заемщик действительно должен платить кредитору. Но лично я не знаю кто он вот уже 2 года. Вы знаете? Ну флаг Вам в руки, только боюсь ввиду неоднозначного толкования Законов Вы можете оказаться в очень в непростом положении. Впрочем как и мы все, в независимости кто как поступил.
Если заёмщик вовремя и должным образом не был проинформирован о смене кредитора , то погашение кредита первичному кредитору является полным выполнением обязательств заемщика по данному кредиту . Статья 516 ГК Украины.
ALEX66 написав:Если заёмщик вовремя и должным образом не был проинформирован о смене кредитора , то погашение кредита первичному кредитору является полным выполнением обязательств заемщика по данному кредиту . Статья 516 ГК Украины.
Они отрицают факт кредита и ждут три года. То, что Вы гасили думаю что это кредит, то для многих просто подарок от мецената Фагор.
ALEX66 написав:Если заёмщик вовремя и должным образом не был проинформирован о смене кредитора , то погашение кредита первичному кредитору является полным выполнением обязательств заемщика по данному кредиту . Статья 516 ГК Украины.
Они отрицают факт кредита и ждут три года. То, что Вы гасили думаю что это кредит, то для многих просто подарок от мецената Фагор.
Этот "меценат" уже всем вымотал нервы . Это не подарок , а наказание . Нужно быть мазохистом , чтобы считать это подарком .