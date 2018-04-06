Додано: Суб 07 кві, 2018 15:51

ALEX66 написав: А какое отношение имеют эти суды к Вам ?

Вы , что являетесь стороной в этих судах ?

Заёмщик должен платить своему кредитору , а не выдумывать причины чтобы не платить .Вы оформили кредит в банке Михайловский , значит это и есть Ваш кредитор , до тех пор пока Вас должным образом не проинформируют о смене кредитора .

Статья 516 ГК Украины . А какое отношение имеют эти суды к Вам ?Вы , что являетесь стороной в этих судах ?Заёмщик должен платить своему кредитору , а не выдумывать причины чтобы не платить .Вы оформили кредит в банке Михайловский , значит это и есть Ваш кредитор , до тех пор пока Вас должным образом не проинформируют о смене кредитора .Статья 516 ГК Украины .

Aps написав:

УБКИ то вряд-ли будет участвовать в ваших проблемах с Федей. УБКИ то вряд-ли будет участвовать в ваших проблемах с Федей.

Заемщик действительно должен платить кредитору. Но лично я не знаю кто он вот уже 2 года. Вы знаете? Ну флаг Вам в руки, только боюсь ввиду неоднозначного толкования Законов Вы можете оказаться в очень в непростом положении. Впрочем как и мы все, в независимости кто как поступил.Естественно. Но здесь я опустил пример на нижний уровень. В качестве Убки здесь можео представить др. институции.