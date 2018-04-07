mephala написав:
не думаю что все прямо таки ждут три года.
я лично не хочу гасить по одной простой причине - можна загасится михайловскому а потом наш самый честный суд скажет что вот те письма что вы получали то было надлежащее уведомление про смену кредитора.
так что пока суд не скажет что фагор идет вальсом и это решение окончательное и обжалованию не подлежит хрен я заплачу михе.
Совершенно верно. У нас не та страна где Законы толкуются однозначно и не прецедентное право. А ветер может подуть как в одну сторону так и др. И потом доказывай что тебя не уведомили. Товарищи просто не стыкались, наверно, с нашими судами, что столь наивны.