RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5391539253935394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:49

  mephala написав:не думаю что все прямо таки ждут три года.
я лично не хочу гасить по одной простой причине - можна загасится михайловскому а потом наш самый честный суд скажет что вот те письма что вы получали то было надлежащее уведомление про смену кредитора.
так что пока суд не скажет что фагор идет вальсом и это решение окончательное и обжалованию не подлежит хрен я заплачу михе.
Совершенно верно. У нас не та страна где Законы толкуются однозначно и не прецедентное право. А ветер может подуть как в одну сторону так и др. И потом доказывай что тебя не уведомили. Товарищи просто не стыкались, наверно, с нашими судами, что столь наивны.
otg
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:27

  IMPRINTER написав:
  Ratatui написав:IMPRINTER

Вы им чего то писали? Или барин сам соизволил поменять настроение.


ничего не писал.
у всех убрали.

з.ы. долг показывает, но просрочка убрана.

з.ы.2. в ПВБКИ - пока просрочка висит - но думаю через пару дней и там исчезнет - ПВБКИ не так оперативно как УБКИ вносит данные.

У меня просрочка осталась, наверно потому что я фагору не платил.
Bosstone
 
Повідомлень: 625
З нами з: 21.04.10
Подякував: 527 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:11

Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 30.11.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:22

  Ratatui написав:Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
Очень спонсоры нужны.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13133
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5391539253935394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Таврика - БАНКРОТ 1 ... 83, 84, 85
Anonymous » Сер 30 бер, 2005 16:58
841 3106733
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 15:51
Кассандра
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4823, 4824, 4825
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48247 24446706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 15:10
Мизантрóп
Богуслав БАНКРОТ 1 ... 84, 85, 86
Модератор » Сер 21 гру, 2011 12:42
851 133597
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 12:20
kostya77
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13135)
11.04.2018 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.