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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:49
mephala написав:
не думаю что все прямо таки ждут три года.
я лично не хочу гасить по одной простой причине - можна загасится михайловскому а потом наш самый честный суд скажет что вот те письма что вы получали то было надлежащее уведомление про смену кредитора.
так что пока суд не скажет что фагор идет вальсом и это решение окончательное и обжалованию не подлежит хрен я заплачу михе.
Совершенно верно. У нас не та страна где Законы толкуются однозначно и не прецедентное право. А ветер может подуть как в одну сторону так и др. И потом доказывай что тебя не уведомили. Товарищи просто не стыкались, наверно, с нашими судами, что столь наивны.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:27
IMPRINTER написав: Ratatui написав:IMPRINTER
Вы им чего то писали? Или барин сам соизволил поменять настроение.
ничего не писал.
у всех убрали.
з.ы. долг показывает, но просрочка убрана.
з.ы.2. в ПВБКИ - пока просрочка висит - но думаю через пару дней и там исчезнет - ПВБКИ не так оперативно как УБКИ вносит данные.
У меня просрочка осталась, наверно потому что я фагору не платил.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:11
Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
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Ratatui
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:22
Ratatui написав:
Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
Очень спонсоры нужны.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 14 кві, 2018 20:22
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:50
Ratatui написав:Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
здравствуйте, пифагору ктото отвечает на звонки, или не отвечать？
задолбал этот пифагор звонками.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:59
vimarster написав:
Ratatui написав:Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
здравствуйте, пифагору ктото отвечает на звонки, или не отвечать？
задолбал этот пифагор звонками.
Я их после распознования в чёрный список закидываю.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:21
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:36
Подскажите, плиз. Хочу получить справку в Михайловском об отсутствии задолженности перед ним. Та форма, которая размещена на сайте, предполагает указание реквизитов договора, т.е. получение информации по конкретному договору. А меня интересует "взагалі". Типа справка, в которой будет указано, что все мои кредитные договора закрыты и я им ничего не должен. Подскажите, есть какая-нибудь форма запроса, чтоб получить такую справку? Спасибо.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 14:40
Кагор от судебных повесток перешел к присыланию бумажки с воздушными шариками. Поздравили с деньчиком (который через полтора месяца) и предложили как всегда что-то погасить. Потратились даже на цветную краску.
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