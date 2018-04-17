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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5391539253935394

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 361
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
67
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:49

  mephala написав:не думаю что все прямо таки ждут три года.
я лично не хочу гасить по одной простой причине - можна загасится михайловскому а потом наш самый честный суд скажет что вот те письма что вы получали то было надлежащее уведомление про смену кредитора.
так что пока суд не скажет что фагор идет вальсом и это решение окончательное и обжалованию не подлежит хрен я заплачу михе.
Совершенно верно. У нас не та страна где Законы толкуются однозначно и не прецедентное право. А ветер может подуть как в одну сторону так и др. И потом доказывай что тебя не уведомили. Товарищи просто не стыкались, наверно, с нашими судами, что столь наивны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:27

  IMPRINTER написав:
  Ratatui написав:IMPRINTER

Вы им чего то писали? Или барин сам соизволил поменять настроение.


ничего не писал.
у всех убрали.

з.ы. долг показывает, но просрочка убрана.

з.ы.2. в ПВБКИ - пока просрочка висит - но думаю через пару дней и там исчезнет - ПВБКИ не так оперативно как УБКИ вносит данные.

У меня просрочка осталась, наверно потому что я фагору не платил.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:11

Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:22

  Ratatui написав:Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
Очень спонсоры нужны.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:22

Может это пифагор:

https://espreso.tv/news/2018/04/14/sbu_ ... syatky_raz
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:50

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Ratatui написав:Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
здравствуйте, пифагору ктото отвечает на звонки, или не отвечать？
задолбал этот пифагор звонками.
vimarster
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:59

  vimarster написав:
Ratatui написав:Пифагор что-то активизировался сменил номера лайфа на ватафон и наяривает.
здравствуйте, пифагору ктото отвечает на звонки, или не отвечать？
задолбал этот пифагор звонками.


Я их после распознования в чёрный список закидываю.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:21

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

вовремя :evil: :evil: https://finclub.net/news/garantii-po-vk ... -goda.html
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:36

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Подскажите, плиз. Хочу получить справку в Михайловском об отсутствии задолженности перед ним. Та форма, которая размещена на сайте, предполагает указание реквизитов договора, т.е. получение информации по конкретному договору. А меня интересует "взагалі". Типа справка, в которой будет указано, что все мои кредитные договора закрыты и я им ничего не должен. Подскажите, есть какая-нибудь форма запроса, чтоб получить такую справку? Спасибо.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:40

Кагор от судебных повесток перешел к присыланию бумажки с воздушными шариками. Поздравили с деньчиком (который через полтора месяца) и предложили как всегда что-то погасить. Потратились даже на цветную краску.
Ratatui
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