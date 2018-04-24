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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 22 кві, 2018 15:29
Ratatui написав:
Кагор от судебных повесток перешел к присыланию бумажки с воздушными шариками. Поздравили с деньчиком (который через полтора месяца) и предложили как всегда что-то погасить. Потратились даже на цветную краску.
Работа у них такая .
Не хотят ждать решения судов .
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:08
Что-то новенькое: Фагор с угрозами на электронку письмо впервые прислал. Даже mail.ru его не останавливает
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Vorlon
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:17
Vorlon написав:
Что-то новенькое: Фагор с угрозами на электронку письмо впервые прислал. Даже mail.ru его не останавливает
а в чем проблема в мейл,ру? )
письма туда прекрасно доходят - проблема просто зайти в почту и его прочитать. но впн все решает.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:21
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Не везде: у меня на работе, например, их сервера заблокированы наглухо - не принять, не отправить (без VPN конечно если).
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Vorlon
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:09
По ситуации с Фагор/Михайловский, какие последние сводки с фронтов? Платить будем или ждем 3 года?
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andndp
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Додано: Пон 14 тра, 2018 13:41
andndp написав:
По ситуации с Фагор/Михайловский, какие последние сводки с фронтов? Платить будем или ждем 3 года?
Чекаєм що скаже Верховний Суд.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 04:27
andndp написав:
По ситуации с Фагор/Михайловский, какие последние сводки с фронтов? Платить будем или ждем 3 года?
Кто планировал оплатить - оплатил. Остальные уповают на списание кредита либо % по нему через суд.
Щось мені з ТАС "щастить"
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