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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5392539353945395

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:29

  Ratatui написав:Кагор от судебных повесток перешел к присыланию бумажки с воздушными шариками. Поздравили с деньчиком (который через полтора месяца) и предложили как всегда что-то погасить. Потратились даже на цветную краску.

Работа у них такая .
Не хотят ждать решения судов .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:08

Что-то новенькое: Фагор с угрозами на электронку письмо впервые прислал. Даже mail.ru его не останавливает :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:17

  Vorlon написав:Что-то новенькое: Фагор с угрозами на электронку письмо впервые прислал. Даже mail.ru его не останавливает :mrgreen:


а в чем проблема в мейл,ру? )
письма туда прекрасно доходят - проблема просто зайти в почту и его прочитать. но впн все решает.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:21

IMPRINTER
Не везде: у меня на работе, например, их сервера заблокированы наглухо - не принять, не отправить (без VPN конечно если).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:09

По ситуации с Фагор/Михайловский, какие последние сводки с фронтов? Платить будем или ждем 3 года?
andndp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:41

  andndp написав:По ситуации с Фагор/Михайловский, какие последние сводки с фронтов? Платить будем или ждем 3 года?

Чекаєм що скаже Верховний Суд.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 04:27

  andndp написав:По ситуации с Фагор/Михайловский, какие последние сводки с фронтов? Платить будем или ждем 3 года?

Кто планировал оплатить - оплатил. Остальные уповают на списание кредита либо % по нему через суд.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:06

  BBC написав:
  andndp написав:По ситуации с Фагор/Михайловский, какие последние сводки с фронтов? Платить будем или ждем 3 года?

Кто планировал оплатить - оплатил. Остальные уповают на списание кредита либо % по нему через суд.

Я бы тоже заплатил, да вот беда... сумму мне сложить не могут в Михайловском. Платите по договору - ответ горячей линии... сам мол считай.
andndp
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:16

andndp
Как это не могут? :shock: Год назад могли, а сейчас нет? :o
Vorlon
 
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