Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:59
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
Додано: Нед 20 тра, 2018 03:13
Так сделка же никчемной была. Тоесть, ее как бы и не было.
Щось мені з ТАС "щастить"
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