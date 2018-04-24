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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5393539453955396

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 00:59

Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....

Что ж мы историю-то не помним?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 03:13

  WachtAmRhein написав:Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....

Что ж мы историю-то не помним?

Так сделка же никчемной была. Тоесть, ее как бы и не было.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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