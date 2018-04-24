|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:59
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8306
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 03:13
WachtAmRhein написав:
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
Так сделка же никчемной была. Тоесть, ее как бы и не было.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13292
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1017 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:41
WachtAmRhein написав:
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
23 травня року 2018 буде ажіотаж.
Надія відрахунку останнього року...і кредити спишуться.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24579
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|48253
|24457488
|
|
|8194
|1449584
|
Пон 07 тра, 2018 11:43
tk86
|
|852
|136781
|
|