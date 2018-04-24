Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:59
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
Додано: Нед 20 тра, 2018 03:13
Так сделка же никчемной была. Тоесть, ее как бы и не было.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:41
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:04
Историю надо вспоминать с глубоким выдохом и рюмкой водки когда три года пройдет.
P.S. Кто не любит водку может с бокалом коньяка или стаканом виски.
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:26
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Автоматично не спишуться, але шансів відсудити їх у ФГВФО буде обмаль. Чого ФГВФО затягує з позовами не зрозуміло.
Щось мені з ТАС "щастить"
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