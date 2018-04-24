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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:59
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 20 тра, 2018 03:13
WachtAmRhein написав:
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
Так сделка же никчемной была. Тоесть, ее как бы и не было.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:41
WachtAmRhein написав:
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
23 травня року 2018 буде ажіотаж.
Надія відрахунку останнього року...і кредити спишуться.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 20 тра, 2018 17:04
WachtAmRhein написав:
Я тут вспомнил что вчера 2 года как кредиты Фагору продали, думал зайду на ветку, увижу кучу воспоминаний, а тут тишина и мёртвые с косами....
Что ж мы историю-то не помним?
Историю надо вспоминать с глубоким выдохом и рюмкой водки когда три года пройдет.
P.S. Кто не любит водку может с бокалом коньяка или стаканом виски.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 тра, 2018 18:26
Квесторе_поверніться написав:
Надія відрахунку останнього року...і кредити спишуться
Автоматично не спишуться, але шансів відсудити їх у ФГВФО буде обмаль. Чого ФГВФО затягує з позовами не зрозуміло.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:23
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Надія відрахунку останнього року...і кредити спишуться
Автоматично не спишуться, але шансів відсудити їх у ФГВФО буде обмаль. Чого ФГВФО затягує з позовами не зрозуміло.
Договоров у них нет это самое первое почему не подает. И вообще им некогда они дерибанят имущество и кредиты банков банкротов.
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