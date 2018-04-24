Остання операція погашення кредиту.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:01
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:35
Так погашать можно сто лет .
Причем за вас это могут сделать другие , которые заинтересованы в продлении срока давности .
Например по 1 гривне в год , через терминал .
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:49
Це вже юридичні тонкощі.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23
Любая операция по счету или карте сделанная клиентом или иное действие, доказывающее, что клиент знает об этом обязательстве - например письменное обращение в банк.
так что развод фондотроллей, мол пишите письма бандюганам из фонда, вполне в духе воровской политики владельцев ягуаров.
Написали в 2016, попросили выписку и расчёт долга, не получили ответ - нехай сосут лапу. Больше писать и обращаться не нужно
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