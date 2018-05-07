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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5394539553965397

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:01

  ALEX66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Рахувати слід від останнього платежу по кредиті.

Последняя расходная операция ?
Или пополнение счета тоже считается платежом ?

Остання операція погашення кредиту.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:35

  Квесторе_поверніться написав:
  ALEX66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Рахувати слід від останнього платежу по кредиті.

Последняя расходная операция ?
Или пополнение счета тоже считается платежом ?

Остання операція погашення кредиту.

Так погашать можно сто лет .
Причем за вас это могут сделать другие , которые заинтересованы в продлении срока давности .
Например по 1 гривне в год , через терминал .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:49

  ALEX66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ALEX66 написав:Последняя расходная операция ?
Или пополнение счета тоже считается платежом ?

Остання операція погашення кредиту.

Так погашать можно сто лет .
Причем за вас это могут сделать другие , которые заинтересованы в продлении срока давности .
Например по 1 гривне в год , через терминал .

Це вже юридичні тонкощі.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23

  Квесторе_поверніться написав:
  ALEX66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Рахувати слід від останнього платежу по кредиті.

Последняя расходная операция ?
Или пополнение счета тоже считается платежом ?

Остання операція погашення кредиту.

Любая операция по счету или карте сделанная клиентом или иное действие, доказывающее, что клиент знает об этом обязательстве - например письменное обращение в банк.
так что развод фондотроллей, мол пишите письма бандюганам из фонда, вполне в духе воровской политики владельцев ягуаров.
Написали в 2016, попросили выписку и расчёт долга, не получили ответ - нехай сосут лапу. Больше писать и обращаться не нужно
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:50

Закінчується день 2-х роковин по Михаличу...і тишина.
Помянем...згадаєм все хороше про покійника?
Рік протриматись...і отримаєм подарунки?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:57

  Квесторе_поверніться написав:Закінчується день 2-х роковин по Михаличу...і тишина.
Помянем...згадаєм все хороше про покійника?
Рік протриматись...і отримаєм подарунки?

Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:21

  Квесторе_поверніться написав:Закінчується день 2-х роковин по Михаличу...і тишина.
Помянем...згадаєм все хороше про покійника?
Рік протриматись...і отримаєм подарунки?


Помним, скорбим ...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:39

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Закінчується день 2-х роковин по Михаличу...і тишина.
Помянем...згадаєм все хороше про покійника?
Рік протриматись...і отримаєм подарунки?

Зображення


А я как лох 23000 им отправил согласно договора с Аллы, но из-за неправомерного отключения льготного периода после ВА всё равно жухают через убки.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:49

  WachtAmRhein написав:А я как лох 23000 им отправил согласно договора с Аллы, но из-за неправомерного отключения льготного периода после ВА всё равно жухают через убки.

Ну тобі меценат Піфагор кредит не погасив... :) Не пощастило, сумно... :( :wink: Шахраїв з понда треба макати носом в їх неподобство, щоб скасували понадлімітну фальшиву заборгованість... 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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