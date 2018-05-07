Квесторе_поверніться написав:Рахувати слід від останнього платежу по кредиті.
Последняя расходная операция ? Или пополнение счета тоже считается платежом ?
Остання операція погашення кредиту.
Любая операция по счету или карте сделанная клиентом или иное действие, доказывающее, что клиент знает об этом обязательстве - например письменное обращение в банк. так что развод фондотроллей, мол пишите письма бандюганам из фонда, вполне в духе воровской политики владельцев ягуаров. Написали в 2016, попросили выписку и расчёт долга, не получили ответ - нехай сосут лапу. Больше писать и обращаться не нужно
Квесторе_поверніться написав:Закінчується день 2-х роковин по Михаличу...і тишина. Помянем...згадаєм все хороше про покійника? Рік протриматись...і отримаєм подарунки?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
WachtAmRhein написав:А я как лох 23000 им отправил согласно договора с Аллы, но из-за неправомерного отключения льготного периода после ВА всё равно жухают через убки.
Ну тобі меценат Піфагор кредит не погасив... Не пощастило, сумно... Шахраїв з понда треба макати носом в їх неподобство, щоб скасували понадлімітну фальшиву заборгованість...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!