Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:08

Во время списания кредитных долгов своим заемщикам украинские банки обязаны сообщать клиентам об их обязанности уплатить налоги с «прощенной» суммы.



Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №60-0006/28124, оказавшейся в распоряжении УБР.



Налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% и военного сбора на 1,5%.



Каждый заемщик должен подписывать расписку о том, что его проинформировали и дали ему полную раскладку по налогам — со всеми составляющими.



Нацбанковцы не скрывают, что написали соответствующее разъяснение с подачи ГФС, и сразу разграничивают понятие банковской тайны. Она распространяется на сведения о кредитных списаниях, но должна раскрываться по требованию налоговых органов.



«В данном случае банки несут ответственность за администрирование налогов. Они обязаны информировать людей, что те должны уплатить налоги с прощенных кредитных сумм, и извещать ГФС обо всех списаниях. Если это не будет сделано, и выяснится, что банк не выполнил свою функцию, то фактически ему придется заплатить налоги вместо заемщика», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.